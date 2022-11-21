21 ноября 2022

В ТРЦ «Планета» в Перми открылся магазин Marc O’Polo

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин Стокманн в тц Пассаж. Екатеринбург, магазин одежды, стокманн
Магазин расположен на первом этаже Фото:

В пермском торгово-развлекательном центре «Планета» 22 ноября открылся магазин одежды Marc O’Polo. Об этом сообщили в пресс-службе ТРЦ.

«Магазин расположен на первом этаже. Его площадь составляет 94 квадратных метра», — сообщили в «Планете».

Marc O’Polo — шведско-немецкий бренд повседневной женской и мужской одежды премиум-класса. Ранее URA.RU сообщало, что в «Планете» открылся бутик женской одежды Virele пермского производства.

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В пермском торгово-развлекательном центре «Планета» 22 ноября открылся магазин одежды Marc O’Polo. Об этом сообщили в пресс-службе ТРЦ. «Магазин расположен на первом этаже. Его площадь составляет 94 квадратных метра», — сообщили в «Планете». Marc O’Polo — шведско-немецкий бренд повседневной женской и мужской одежды премиум-класса. Ранее URA.RU сообщало, что в «Планете» открылся бутик женской одежды Virele пермского производства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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