Магазин расположен на первом этаже Фото: Размик Закарян © URA.RU

В пермском торгово-развлекательном центре «Планета» 22 ноября открылся магазин одежды Marc O’Polo. Об этом сообщили в пресс-службе ТРЦ.

«Магазин расположен на первом этаже. Его площадь составляет 94 квадратных метра», — сообщили в «Планете».

Marc O’Polo — шведско-немецкий бренд повседневной женской и мужской одежды премиум-класса. Ранее URA.RU сообщало, что в «Планете» открылся бутик женской одежды Virele пермского производства.