Пермский край опустился в рейтинге регионов по качеству рынка труда

Пермский край опустился на одну позицию в общероссийском рейтинге регионов по качеству рынка труда, заняв 17-е место по итогам 2024 года против 16-го места в 2023 году. Такие данные приводят аналитики РИА Новости.
«Пермский край набрал 80,85 балла и занял 17-е место по итогам 2024 года против 76,42 балла годом ранее. При этом в 2023 году регион занимал 16-ю позицию с показателем 76,49 балла, а в 2022 году — 70,53 балла»,— сообщили эксперты.
Методика оценки включает восемь показателей, характеризующих уровень зарплат, условия труда, занятость населения и емкость рынка труда. Лидерами рейтинга традиционно становятся регионы с высоким уровнем социально-экономического развития, где отмечаются высокие заработные платы, низкая безработица и разнообразие вакансий.
Ранее Пермский край занял 16-е место в рейтинге российских регионов по доле высокопроизводительных рабочих мест, показав рост на 5,5% в 2024 году. При этом, несмотря на увеличение числа таких рабочих мест и рост баллов в рейтинге качества рынка труда, регион опустился на одну позицию в списке, а по доле жителей с доходом выше среднего по стране занимает лишь 42-е место.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!