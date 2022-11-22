22 ноября 2022
21 ноября 2022

В Тобольске водитель сбил ребенка и сбежал с места ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП случилось на улице Ремезова в Тобольске Фото:

В Тобольске (Тюменская область) водитель сбил ребенка на пешеходном переходе и уехал с места ДТП. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении ГИБДД. Происшествие случилось вечером 22 ноября.

«Около 8 часов вечера в Тобольске на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Ремезова у дома 64а автомобиль „Лада Гранта“ наехал на 11-летнего ребенка. Девочка шла по переходу со своей мамой, в результате ДТП она получила травму ноги. Водитель с места происшествия уехал», — рассказали в ведомстве.

В Госавтоинспекции добавили, что нарушителя удалось найти. Свое поведение он объяснил тем, что «очень торопился». Обстоятельства ДТП выясняются.

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В Тобольске (Тюменская область) водитель сбил ребенка на пешеходном переходе и уехал с места ДТП. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении ГИБДД. Происшествие случилось вечером 22 ноября. «Около 8 часов вечера в Тобольске на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Ремезова у дома 64а автомобиль „Лада Гранта“ наехал на 11-летнего ребенка. Девочка шла по переходу со своей мамой, в результате ДТП она получила травму ноги. Водитель с места происшествия уехал», — рассказали в ведомстве. В Госавтоинспекции добавили, что нарушителя удалось найти. Свое поведение он объяснил тем, что «очень торопился». Обстоятельства ДТП выясняются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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