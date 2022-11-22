В Тобольске водитель сбил ребенка и сбежал с места ДТП

23 ноября 2022 в 11:26 Размер текста - 17 +

ДТП случилось на улице Ремезова в Тобольске Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тобольске (Тюменская область) водитель сбил ребенка на пешеходном переходе и уехал с места ДТП. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении ГИБДД. Происшествие случилось вечером 22 ноября. «Около 8 часов вечера в Тобольске на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Ремезова у дома 64а автомобиль „Лада Гранта“ наехал на 11-летнего ребенка. Девочка шла по переходу со своей мамой, в результате ДТП она получила травму ноги. Водитель с места происшествия уехал», — рассказали в ведомстве. В Госавтоинспекции добавили, что нарушителя удалось найти. Свое поведение он объяснил тем, что «очень торопился». Обстоятельства ДТП выясняются.

В Тобольске (Тюменская область) водитель сбил ребенка на пешеходном переходе и уехал с места ДТП. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении ГИБДД. Происшествие случилось вечером 22 ноября. «Около 8 часов вечера в Тобольске на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Ремезова у дома 64а автомобиль „Лада Гранта“ наехал на 11-летнего ребенка. Девочка шла по переходу со своей мамой, в результате ДТП она получила травму ноги. Водитель с места происшествия уехал», — рассказали в ведомстве. В Госавтоинспекции добавили, что нарушителя удалось найти. Свое поведение он объяснил тем, что «очень торопился». Обстоятельства ДТП выясняются.