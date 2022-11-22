Власти ЯНАО проверяют дело семьи, у которой забрали приемных детей

Дети находятся в Центре социального обслуживания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти ЯНАО начали проверку обстоятельств многодетной семьи, у которых опека забрала 4 приемных детей после жалобы дочери из-за бытовой ссоры с матерью. Как сообщили URA.RU в окружном департаменте образования, проверка будет длиться до 10 декабря.

«В настоящее время отдел Министерства внутренних дел России по Пуровскому району проводит проверку по факту обращения несовершеннолетней подопечной, воспитывающейся в приемной семье. Для защиты прав и интересов подопечных детей, на период проверки дети определены в Центр социального обслуживания населения Пуровского района», — уточнили там.

В мэрии агентству пояснили, что согласно закону на период проверки дети находятся под наблюдением специалистов органов опеки и попечительства и инспектора по делам несовершеннолетних. Дети проживают в комфортных условиях под присмотром квалифицированных педагогов. В региональном следственном комитете URA.RU также подтвердили, что проводится процессуальная проверка.

Ранее агентство писало, что у многодетной семьи органы опеки забрали детей из-за жалобы дочери школьному психологу. Девочка обиделась на приемную мать, потому что та забрала у нее телефон и ноутбук из-за плохо поведения.