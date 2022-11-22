22 ноября 2022

Работу ушедшего на фронт помощника мэра Екатеринбурга переняла его жена. Фото

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Вице-губернатор Анатолий Векшин на встрече с редакторами муниципальных газет и главами муниципалитетов. Челябинск, чиновник, портфель
Жена помощника мэра Екатеринбурга взяла его работу на себя Фото:
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Член федерального координационного совета «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР) Артем Николаев, недавно устроившийся к мэру Екатеринбурга Алексею Орлову, отправился добровольцем на фронт. Жена Артема взяла на себя работу помощника мэра в социальных сетях, пока супруг находится на фронте.

«Артем не хотел оставлять всех, кто пишет ему вопросы через социальные сети, без ответа и мы приняли решение, что на время его службы я возьму это на себя. Он всегда помогал и подсказывал, куда можно обратиться, чтобы ситуация человека разрешилась», — сообщила супруга на странице Артема Николаева в социальной сети «ВКонтакте».

Она также опубликовала фотографию с российскими бойцами и заявила, что недавно они завершили военную подготовку и находятся на передовой под Угледаром. «Не удивляйтесь, что Артем онлайн», — подытожила девушка.

Ранее URA.RU сообщало, что новый помощник мэра Екатеринбурга по выборам ушел на фронт. Об этом он думал последние несколько месяцев.

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Член федерального координационного совета «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР) Артем Николаев, недавно устроившийся к мэру Екатеринбурга Алексею Орлову, отправился добровольцем на фронт. Жена Артема взяла на себя работу помощника мэра в социальных сетях, пока супруг находится на фронте. «Артем не хотел оставлять всех, кто пишет ему вопросы через социальные сети, без ответа и мы приняли решение, что на время его службы я возьму это на себя. Он всегда помогал и подсказывал, куда можно обратиться, чтобы ситуация человека разрешилась», — сообщила супруга на странице Артема Николаева в социальной сети «ВКонтакте». Она также опубликовала фотографию с российскими бойцами и заявила, что недавно они завершили военную подготовку и находятся на передовой под Угледаром. «Не удивляйтесь, что Артем онлайн», — подытожила девушка. Ранее URA.RU сообщало, что новый помощник мэра Екатеринбурга по выборам ушел на фронт. Об этом он думал последние несколько месяцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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