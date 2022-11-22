Работу ушедшего на фронт помощника мэра Екатеринбурга переняла его жена. Фото

23 ноября 2022 в 18:18 Размер текста - 17 +

Жена помощника мэра Екатеринбурга взяла его работу на себя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Член федерального координационного совета «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР) Артем Николаев, недавно устроившийся к мэру Екатеринбурга Алексею Орлову, отправился добровольцем на фронт. Жена Артема взяла на себя работу помощника мэра в социальных сетях, пока супруг находится на фронте. «Артем не хотел оставлять всех, кто пишет ему вопросы через социальные сети, без ответа и мы приняли решение, что на время его службы я возьму это на себя. Он всегда помогал и подсказывал, куда можно обратиться, чтобы ситуация человека разрешилась», — сообщила супруга на странице Артема Николаева в социальной сети «ВКонтакте». Она также опубликовала фотографию с российскими бойцами и заявила, что недавно они завершили военную подготовку и находятся на передовой под Угледаром. «Не удивляйтесь, что Артем онлайн», — подытожила девушка. Ранее URA.RU сообщало, что новый помощник мэра Екатеринбурга по выборам ушел на фронт. Об этом он думал последние несколько месяцев. Фото: станица Артема Николаева в социальной сети «ВКонтакте»

Член федерального координационного совета «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР) Артем Николаев, недавно устроившийся к мэру Екатеринбурга Алексею Орлову, отправился добровольцем на фронт. Жена Артема взяла на себя работу помощника мэра в социальных сетях, пока супруг находится на фронте. «Артем не хотел оставлять всех, кто пишет ему вопросы через социальные сети, без ответа и мы приняли решение, что на время его службы я возьму это на себя. Он всегда помогал и подсказывал, куда можно обратиться, чтобы ситуация человека разрешилась», — сообщила супруга на странице Артема Николаева в социальной сети «ВКонтакте». Она также опубликовала фотографию с российскими бойцами и заявила, что недавно они завершили военную подготовку и находятся на передовой под Угледаром. «Не удивляйтесь, что Артем онлайн», — подытожила девушка. Ранее URA.RU сообщало, что новый помощник мэра Екатеринбурга по выборам ушел на фронт. Об этом он думал последние несколько месяцев.