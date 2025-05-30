В поселке Колсулино (Свердловская область) произошло ДТП, в результате столкновения грузового автомобиля и снегоболотохода водитель последнего погиб. Об этом сообщили в Госавтоинспекции области.
«Водитель грузовой автомашины Fav в составе с полуприцепом, под управлением мужчины 1976 года рождения, <...> при въезде на кольцевую дорогу не уступил дорогу снегоболотоходу Blade, под управлением мужчины 1983 года рождения <...> и допустил с ним столкновение. В результате ДТП водитель снегоболотохода, местный житель, получил травмы, не совместимые с жизнью, скончался на месте, до прибытия бригады медиков», — сообщило ведомство в своем telegram-канале.
На месте ДТП сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы осуществляют необходимые процессуальные мероприятия. Для установления всех обстоятельств аварии назначено расследование.
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