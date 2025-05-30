30 мая 2025

В Свердловской области грузовик насмерть сбил водителя снегоболотохода. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В результате ДТП скончался водитель снегоболотохода
В результате ДТП скончался водитель снегоболотохода Фото:

В поселке Колсулино (Свердловская область) произошло ДТП, в результате столкновения грузового автомобиля и снегоболотохода водитель последнего погиб. Об этом сообщили в Госавтоинспекции области.

«Водитель грузовой автомашины Fav в составе с полуприцепом, под управлением мужчины 1976 года рождения, <...> при въезде на кольцевую дорогу не уступил дорогу снегоболотоходу Blade, под управлением мужчины 1983 года рождения <...> и допустил с ним столкновение. В результате ДТП водитель снегоболотохода, местный житель, получил травмы, не совместимые с жизнью, скончался на месте, до прибытия бригады медиков», — сообщило ведомство в своем telegram-канале.

На месте ДТП сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы осуществляют необходимые процессуальные мероприятия. Для установления всех обстоятельств аварии назначено расследование.

Фото:

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В поселке Колсулино (Свердловская область) произошло ДТП, в результате столкновения грузового автомобиля и снегоболотохода водитель последнего погиб. Об этом сообщили в Госавтоинспекции области. «Водитель грузовой автомашины Fav в составе с полуприцепом, под управлением мужчины 1976 года рождения, <...> при въезде на кольцевую дорогу не уступил дорогу снегоболотоходу Blade, под управлением мужчины 1983 года рождения <...> и допустил с ним столкновение. В результате ДТП водитель снегоболотохода, местный житель, получил травмы, не совместимые с жизнью, скончался на месте, до прибытия бригады медиков», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. На месте ДТП сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы осуществляют необходимые процессуальные мероприятия. Для установления всех обстоятельств аварии назначено расследование.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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