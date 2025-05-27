МакSим выступит в самом молодом районе Екатеринбурга: программа

В Екатеринбурге район Академический отметит 20-летие масштабным праздником, где хедлайнером станет певица МакSим. Мероприятия пройдут в Преображенском парке 1 июня. Подробнее о предстоящем событии — в афише URA.RU.
Когда пройдет
Гуляния продлятся с 12:00 до 22:00. Все активности будут бесплатными, вход свободный.
Программа
Активности
В парке устроят фестиваль «Двойная радость», в рамках которого проведут парад колясок и парад близнецов. Здесь же проведут фотовыставку, показ мультфильмов от школьников Академического и роликов о районе, викторину, спортивные, танцевальные, музыкальные и творческие мастер-классы, покажут возможности искусственного интеллекта. Также дети смогут порисовать на гигантской раскраске, собрать пазлы, поиграть в большой песочнице. На площадке будут фотозона, лаундж-зона, флешмоб, квизы и квесты.
Музыка
Днем можно показать свои таланты в «Большом караоке» и спеть об Академическом, послушать кавер-группу. В 21:00 на сцене выступит певица MaкSим.
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