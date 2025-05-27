27 мая 2025

МакSим выступит в самом молодом районе Екатеринбурга: программа

MaкSим споет на 20-летии Академического в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
МакSим даст бесплатный концерт
МакSим даст бесплатный концерт Фото:

В Екатеринбурге район Академический отметит 20-летие масштабным праздником, где хедлайнером станет певица МакSим. Мероприятия пройдут в Преображенском парке 1 июня. Подробнее о предстоящем событии — в афише URA.RU. 

Когда пройдет

Гуляния продлятся с 12:00 до 22:00. Все активности будут бесплатными, вход свободный.

Программа

Активности

В парке устроят фестиваль «Двойная радость», в рамках которого проведут парад колясок и парад близнецов. Здесь же проведут фотовыставку, показ мультфильмов от школьников Академического и роликов о районе, викторину, спортивные, танцевальные, музыкальные и творческие мастер-классы, покажут возможности искусственного интеллекта. Также дети смогут порисовать на гигантской раскраске, собрать пазлы, поиграть в большой песочнице. На площадке будут фотозона, лаундж-зона, флешмоб, квизы и квесты.

Музыка

Днем можно показать свои таланты в «Большом караоке» и спеть об Академическом, послушать кавер-группу. В 21:00 на сцене выступит певица MaкSим.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге район Академический отметит 20-летие масштабным праздником, где хедлайнером станет певица МакSим. Мероприятия пройдут в Преображенском парке 1 июня. Подробнее о предстоящем событии — в афише URA.RU.  Когда пройдет Гуляния продлятся с 12:00 до 22:00. Все активности будут бесплатными, вход свободный. Программа Активности В парке устроят фестиваль «Двойная радость», в рамках которого проведут парад колясок и парад близнецов. Здесь же проведут фотовыставку, показ мультфильмов от школьников Академического и роликов о районе, викторину, спортивные, танцевальные, музыкальные и творческие мастер-классы, покажут возможности искусственного интеллекта. Также дети смогут порисовать на гигантской раскраске, собрать пазлы, поиграть в большой песочнице. На площадке будут фотозона, лаундж-зона, флешмоб, квизы и квесты. Музыка Днем можно показать свои таланты в « Большом караоке» и спеть об Академическом, послушать кавер-группу. В 21:00 на сцене выступит певица MaкSим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...