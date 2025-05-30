В Свердловской области горят 19 гектаров леса

В Свердловской области 30 мая обнаружены два пожара в лесных массивах. Площадь возгорания составила 19 гектаров, сообщили в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана».
«На 00:00 по московскому времени 31.05.2025 года на территории РФ действовало 105 лесных пожаров… два пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем 19 га (Свердловская область)», — говорится на сайте учреждения. Ранее в области лесные пожары не наблюдались.
Всего в России площадь пожаров, по которой проводились работы по активному тушению, составляет 907 763 гектаров. Для тушения возгораний задействованы 3 953 человека, 687 единицы техники и 19 воздушных судов. За огнем также следят 62 вертолета.
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