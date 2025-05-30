30 мая 2025

В Свердловской области горят 19 гектаров леса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Свердловской области обнаружено два лесных пожара
В Свердловской области обнаружено два лесных пожара Фото:

В Свердловской области 30 мая обнаружены два пожара в лесных массивах. Площадь возгорания составила 19 гектаров, сообщили в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана».

«На 00:00 по московскому времени 31.05.2025 года на территории РФ действовало 105 лесных пожаров… два пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем 19 га (Свердловская область)», — говорится на сайте учреждения. Ранее в области лесные пожары не наблюдались.

Всего в России площадь пожаров, по которой проводились работы по активному тушению, составляет 907 763 гектаров. Для тушения возгораний задействованы 3 953 человека, 687 единицы техники и 19 воздушных судов. За огнем также следят 62 вертолета.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области 30 мая обнаружены два пожара в лесных массивах. Площадь возгорания составила 19 гектаров, сообщили в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана». «На 00:00 по московскому времени 31.05.2025 года на территории РФ действовало 105 лесных пожаров… два пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем 19 га (Свердловская область)», — говорится на сайте учреждения. Ранее в области лесные пожары не наблюдались. Всего в России площадь пожаров, по которой проводились работы по активному тушению, составляет 907 763 гектаров. Для тушения возгораний задействованы 3 953 человека, 687 единицы техники и 19 воздушных судов. За огнем также следят 62 вертолета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...