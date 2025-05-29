Мэрия Екатеринбурга готовит жесточайшие запреты для самокатчиков

Администрация Екатеринбурга намерена запретить передвижение на электросамокатах по центральным частям города. Об этом URA.RU рассказал вице-мэр по транспорту Рустам Галямов.
По его словам, вопрос в проработке. «Совершенно точно будем ограничивать движение по набережной [городского пруда], возле „УГМК-Арены“, по улице Вайнера и много где еще. Акцент делаем на тех местах скопления горожан, проведения массовых мероприятий», — уточнил Галямов. Причина, объяснил он, в том, что кикшеринги соблюдают не все договоренности с властями, а число аварийных ситуаций растет.
«Зачем они, например, позволяют бросать самокаты вне парковочных мест? Мы принудительно их будем вывозить», — сказал Галямов. При этом он подчеркнул, что мэрия не хочет идти по пути других городов, полностью запрещающих этот вид транспорта.
Как писало URA.RU, в прошлом году мэрия запретила самокатчикам ездить по Олимпийской набережной, в ЦПКиО имени Маяковского, парках «Зеленая роща», «Уралмаш», «Эльмаш», имени Энгельса, Дендропарке, в части Преображенского парка, на мосту через реку Исеть по улице Челюскинцев, на Олимпийской набережной.
На участке от проспекта Ленина до улицы Куйбышева сейчас нельзя разгоняться больше 10 километров в час. В парке 50-летия ВЛКСМ, на Плотинке, возле Театра оперы и балета и еще нескольких участках ограничение — 15 километров в час, в границах Краеведческого музея и музея Эрнста Неизвестного — 20 км/ч. В других районах разрешено разгоняться до 25 километров в час.
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