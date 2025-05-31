31 мая 2025

«Еле дышит»: в свердловской больнице пенсионер остался без медпомощи. Фото, видео

В Каменске-Уральском пенсионер-инвалид страдает от равнодушия медперсонала
© Служба новостей «URA.RU»
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По словам дочери, мужчина находится в плохом состоянии
По словам дочери, мужчина находится в плохом состоянии Фото:

В инфекционном отделении больницы №5 в Каменске-Уральском (Свердловская область) пожилой пациент, являющийся инвалидом, оказался без необходимого ухода. Как рассказала дочь пенсионера, с момента госпитализации медицинский персонал практически не оказывает мужчине базовой помощи — не меняет памперсы, не делает необходимые анализы и обследования. 

«Я прихожу в часы посещения и ухаживаю за ним сама. В остальное время — пустота», — сообщила родственница пациента telegram-каналу «Инцидент Каменск-Уральский».

По словам женщины, ее отец — пенсионер и инвалид, всю жизнь проработавший на заводе города. Сейчас его состояние ухудшается: родственница утверждает, что мужчина «еле дышит». В настоящее время семья пациента не может добиться от медучреждения оперативной реакции и необходимой медицинской поддержки. Информацию о ситуации в больнице №5 на Каменской

Корреспондент URA.RU направил соответствующий запрос Минздрав Свердловской области. Ответ ожидается.

Пожилой пациент
Пожилой пациент
Фото:

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В инфекционном отделении больницы №5 в Каменске-Уральском (Свердловская область) пожилой пациент, являющийся инвалидом, оказался без необходимого ухода. Как рассказала дочь пенсионера, с момента госпитализации медицинский персонал практически не оказывает мужчине базовой помощи — не меняет памперсы, не делает необходимые анализы и обследования.  «Я прихожу в часы посещения и ухаживаю за ним сама. В остальное время — пустота», — сообщила родственница пациента telegram-каналу «Инцидент Каменск-Уральский». По словам женщины, ее отец — пенсионер и инвалид, всю жизнь проработавший на заводе города. Сейчас его состояние ухудшается: родственница утверждает, что мужчина «еле дышит». В настоящее время семья пациента не может добиться от медучреждения оперативной реакции и необходимой медицинской поддержки. Информацию о ситуации в больнице №5 на Каменской Корреспондент URA.RU направил соответствующий запрос Минздрав Свердловской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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