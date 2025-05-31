В инфекционном отделении больницы №5 в Каменске-Уральском (Свердловская область) пожилой пациент, являющийся инвалидом, оказался без необходимого ухода. Как рассказала дочь пенсионера, с момента госпитализации медицинский персонал практически не оказывает мужчине базовой помощи — не меняет памперсы, не делает необходимые анализы и обследования.
«Я прихожу в часы посещения и ухаживаю за ним сама. В остальное время — пустота», — сообщила родственница пациента telegram-каналу «Инцидент Каменск-Уральский».
По словам женщины, ее отец — пенсионер и инвалид, всю жизнь проработавший на заводе города. Сейчас его состояние ухудшается: родственница утверждает, что мужчина «еле дышит». В настоящее время семья пациента не может добиться от медучреждения оперативной реакции и необходимой медицинской поддержки. Информацию о ситуации в больнице №5 на Каменской
Корреспондент URA.RU направил соответствующий запрос Минздрав Свердловской области. Ответ ожидается.
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