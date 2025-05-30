Рядом с торговым центром «Гринвич» в элитном клубном доме «Тихвинъ» продают трехкомнатную квартиру с дизайнерской отделкой и немецкой мебелью за 77 миллионов рублей. Объявление появилось на сайте Avito.
«Квартира состоит из обще-гостевого пространства (гостиная-кухня-столовая) площадью 79 квадратных метров, 2 спальни, 3 санузла, 2 лоджии, просторная гардеробная с окном, которую при необходимости можно использовать как третью спальню и вспомогательные помещения», — написано в объявлении на сайте. Общая площадь квартиры составляет 155 квадратных метров
При покупке хозяин оставит всю дизайнерскую немецкую мебель, а также кухонный гарнитур. Вместе с этим в комплекте идет вся техника и предметы интерьера.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!