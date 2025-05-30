30 мая 2025

В элитном доме Екатеринбурга продают квартиру за десятки миллионов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Общая площадь квартиры - 155 квадратных метров
Общая площадь квартиры - 155 квадратных метров Фото:

Рядом с торговым центром «Гринвич» в элитном клубном доме «Тихвинъ» продают трехкомнатную квартиру с дизайнерской отделкой и немецкой мебелью за 77 миллионов рублей. Объявление появилось на сайте Avito.

«Квартира состоит из обще-гостевого пространства (гостиная-кухня-столовая) площадью 79 квадратных метров, 2 спальни, 3 санузла, 2 лоджии, просторная гардеробная с окном, которую при необходимости можно использовать как третью спальню и вспомогательные помещения», — написано в объявлении на сайте. Общая площадь квартиры составляет 155 квадратных метров

При покупке хозяин оставит всю дизайнерскую немецкую мебель, а также кухонный гарнитур. Вместе с этим в комплекте идет вся техника и предметы интерьера.

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Рядом с торговым центром «Гринвич» в элитном клубном доме «Тихвинъ» продают трехкомнатную квартиру с дизайнерской отделкой и немецкой мебелью за 77 миллионов рублей. Объявление появилось на сайте Avito. «Квартира состоит из обще-гостевого пространства (гостиная-кухня-столовая) площадью 79 квадратных метров, 2 спальни, 3 санузла, 2 лоджии, просторная гардеробная с окном, которую при необходимости можно использовать как третью спальню и вспомогательные помещения», — написано в объявлении на сайте. Общая площадь квартиры составляет 155 квадратных метров При покупке хозяин оставит всю дизайнерскую немецкую мебель, а также кухонный гарнитур. Вместе с этим в комплекте идет вся техника и предметы интерьера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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