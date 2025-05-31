В Екатеринбурге заметили уникальный автомобиль Xiaomi SU7. Видео с редкой иномаркой опубликовал блогер из Калининграда Дмитрий Шилов. Cтоимость Xiaomi SU7 на авторынке начинается от 5,5 миллионов рублей.
«Не ожидал, что я в Екатеринбурге в первый раз увижу тачку Xiaomi. Вот бы войти в эту машину, посмотреть, что там внутри», — комментирует блогер в своем ролике в социальной сети TikTok.
Ранее жители Екатеринбурга возмутились тому, как Tesla Cybertruck от американского миллиардера Илона Маска гоняет по горожу, нарушая ПДД. Момент, когда водитель электрокара проезжает перекресток на «красный», попал на видео и разлетелся по соцсетям.
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