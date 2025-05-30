30 мая 2025

Спасатели предупредили о сильном ветре в Свердловской области

В Свердловской области ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду
© Служба новостей «URA.RU»
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Спасатели рекомендуют быть бдительными и осторожными в период непогоды
Спасатели рекомендуют быть бдительными и осторожными в период непогоды Фото:

В Свердловской области 1 июня ожидается ветер с порывами до 18 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«По информации синоптиков, 1 июня местами на территории Свердловской области ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду. Будьте бдительны!», — говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют гражданам, которых сильный ветер застал на улице, держаться подальше от стен зданий из-за риска падения предметов с крыш и балконов. Владельцам автомобилей рекомендуют не парковать транспорт вблизи деревьев и рекламных конструкций, чтобы избежать возможных повреждений.

В МЧС также предупреждают о риске осложнения пожароопасной обстановки из-за сильного ветра. В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим, который полностью запрещает любые действия с открытым огнем.

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В Свердловской области 1 июня ожидается ветер с порывами до 18 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «По информации синоптиков, 1 июня местами на территории Свердловской области ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду. Будьте бдительны!», — говорится в сообщении. Спасатели рекомендуют гражданам, которых сильный ветер застал на улице, держаться подальше от стен зданий из-за риска падения предметов с крыш и балконов. Владельцам автомобилей рекомендуют не парковать транспорт вблизи деревьев и рекламных конструкций, чтобы избежать возможных повреждений. В МЧС также предупреждают о риске осложнения пожароопасной обстановки из-за сильного ветра. В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим, который полностью запрещает любые действия с открытым огнем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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