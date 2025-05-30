В поселке Полевой (Свердловская область, Березовский городской округ) водитель самосвала пытался скрыться от велосипедиста после того, как незаконно вывозил мусор. Мужчина залез в кузов, чтобы остановить «мусорщика», но последний решил уехать с места преступления. Видео погони опубликовали в telegram-канале «Березовский. Сила_БГО».
«Мусорщик пытался сбежать, но местный велосипедист оказался не из робкого десятка. Он залез в кузов, чтобы остановить нарушителя. Но тот дал по газам», — сообщили в telegram-канале. Водитель также попытался задавить женщину, которая была вместе с мужчиной на велосипеде.
В попытках остановить самосвал мужчина несколько раз ударил по лобовому стеклу. В результате «поездки» велосипедист сломал палец. В полиции Березовского по данному факту проводят проверку.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!