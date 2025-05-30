30 мая 2025

Велосипедист устроил погоню за самосвалом под Екатеринбургом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В результате погони у велосипедиста сломан палец
В результате погони у велосипедиста сломан палец Фото:

В поселке Полевой (Свердловская область, Березовский городской округ) водитель самосвала пытался скрыться от велосипедиста после того, как незаконно вывозил мусор. Мужчина залез в кузов, чтобы остановить «мусорщика», но последний решил уехать с места преступления. Видео погони опубликовали в telegram-канале «Березовский. Сила_БГО».

«Мусорщик пытался сбежать, но местный велосипедист оказался не из робкого десятка. Он залез в кузов, чтобы остановить нарушителя. Но тот дал по газам», — сообщили в telegram-канале. Водитель также попытался задавить женщину, которая была вместе с мужчиной на велосипеде.

В попытках остановить самосвал мужчина несколько раз ударил по лобовому стеклу. В результате «поездки» велосипедист сломал палец. В полиции Березовского по данному факту проводят проверку.  

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В поселке Полевой (Свердловская область, Березовский городской округ) водитель самосвала пытался скрыться от велосипедиста после того, как незаконно вывозил мусор. Мужчина залез в кузов, чтобы остановить «мусорщика», но последний решил уехать с места преступления. Видео погони опубликовали в telegram-канале «Березовский. Сила_БГО». «Мусорщик пытался сбежать, но местный велосипедист оказался не из робкого десятка. Он залез в кузов, чтобы остановить нарушителя. Но тот дал по газам», — сообщили в telegram-канале. Водитель также попытался задавить женщину, которая была вместе с мужчиной на велосипеде. В попытках остановить самосвал мужчина несколько раз ударил по лобовому стеклу. В результате «поездки» велосипедист сломал палец. В полиции Березовского по данному факту проводят проверку.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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