«Ограничений для туристов нет»: представитель Малайзии — о рейсах из Екатеринбурга, стереотипах и ценах

Запуск прямых рейсов из Екатеринбурга в Малайзию сейчас активно обсуждается представителями двух стран и туроператорами. Советник посла Малайзии в РФ и директор российского офиса Tourism Malaysia Зулкифли Бин Мохамед рассказал URA.RU об этом переговорном процессе, ценах на отдых в его стране, стереотипах и впечатлении о екатеринбуржцах.
— Каковы ваши планы о запуске прямых перелетов из Екатеринбурга в Малайзию? На каком этапе переговоры?
— Не так давно премьер-министр приезжал в Москву, встречался с президентом Владимиром Путиным, они обсуждали вопрос перелетов. Были озвучены пожелания об открытии рейсов. Что касается меня, я считаю, рейс необходим, и мы работаем в этом направлении. Рейс будет открыт, но точно сказать о том, из какого города, я пока не могу. Мы обсуждаем это с туристическими компаниями.
В данный момент 11 авиакомпаний совершают перелеты в Малайзию со стыковкой. Из Екатеринбурга, в частности, можно улететь Fly Dubai, Air Arabia, Air Asia. Очень много рейсов существует, несмотря на то, что путь займет большее время, тем не менее, они удобны.
— Есть ли данные о том, каким был турпоток в Малайзию из России?
— В прошлом году поток российских туристов составил около 130 тысяч. Это значительный рост в сравнении с периодом до пандемии, когда в 2019 году Малайзию посетили 92 тысячи россиян.
— Каков процент отдыхающих из Екатеринбурга? Есть ли такая статистика?
— Я не могу сказать в цифрах, но мы точно знаем, что Екатеринбург находится на третьем месте по количеству туристов, посещающих Малайзию. Я связываю это с хорошими прямыми рейсами, предоставляемых авиакомпаниями, и заинтересованностью уральских туристов в Малайзии.
— Сколько нужно взять с собой денег для базового отдыха?
— Для тура в восемь-девять дней можно начать с тысячи долларов (77,9 тысяч рублей прим. ред.), мы не берем в расчет перелет. Но это базовый отдых в трехзвездочном отеле, с едой — она в Малайзии очень доступная и даже в некоторых случаях дешевле, чем в других странах. Конечная сумма зависит от ваших интересов и может достигать трех-четырех тысяч долларов (около 235-313 тысяч рублей), если вы предпочитаете люксовый сегмент.
— Чем Малайзия может привлечь екатеринбуржцев, планирующих впервые посетить страну?
— Люди думают, что Малайзия, это только Лангкави, но это не так. На восточном побережье у нас есть такие острова как Реданг, Перхентианы, Ланг-Тенга. А также невероятный Борнео со штатами Сабах и Саравак. И практически везде есть свои уникальные коралловые рифы. Отдых у нас доступен не только взрослым, но и детям, молодоженам, даже людям более старшего возраста.
В нашей стране гармонично сочетаются три старейшие азиатские цивилизации: малайская, китайская и индийская. И все могут сидеть за одним столом, есть вместе, общаться — это малайзийский стиль жизни.
— А за чем хочется возвращаться вам в Екатеринбург из Малайзии?
— Этот город близок мне. Думаю, из-за ландшафта и самого духа города. Люди здесь очень близки мне и моему сердцу. Я посетил множество городов России, среди них Москва, Санкт-Петербург, но Екатеринбург — это один из моих самых любимых городов. Мне нравится ритм жизни, городская застройка. Я уверен, что буду возвращаться сюда вновь.
— Чем, на ваш взгляд похожи между собой екатеринбуржцы и малайцы?
— Они очень дружелюбны. На самом деле, когда я приезжаю в Екатеринбург, у меня часто хорошее настроение, такое же, как когда я приезжаю в родной город в Малайзии.
— Поговорим о стереотипах? Есть мнение, что в Малайзии действуют очень строгие правила в одежде, так как ислам — официальная религия. Правда ли это?
— Это неправда. Несмотря на то, что ислам является официальной религией, тем не менее, ограничений для туристов не существует. Однако, что касается посещения религиозных объектов, например, индуистских храмов или мечетей, там могут быть определенные ограничения.
— Еще один стереотип связан с погодой. Принято считать, что в Малайзии всегда идут дожди.
— Малайзия — тропическая страна, дождь для нас привычен, но обычно он длится 10-15 минут, и затем в течение всего дня держится солнечная погода. Но важно заметить, что на восточном побережье с декабря по март бывает сезон дождей, однако туристы все равно туда едут за впечатлениями. Например, серфингисты наслаждаются этим сезоном.
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