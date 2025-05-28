Скандальный участник «Дома-2» и выпускник «Фабрики звезд» устроят бесплатное шоу в Екатеринбурге

Олег Майами и Иракли выступят на дне рождения Veer Mall в Екатеринбурге

28 мая 2025 в 18:38 Размер текста - 17 +

Олег Майами завершит празднование дня рождения ТРЦ Veer Mall Фото: Анастасия Соргина © URA.RU В Екатеринбурге 31 мая бесплатно выступят бывший участник «Дома-2» Олег Майами и выпускник «Фабрики звезд» Иракли. Артисты стали хедлайнерами дня рождения ТРЦ Veer Mall. Также горожане смогут свободно попасть на выступление певицы МакSим, группы «Город 312» и встретиться с писателем Алексеем Сальниковым. Что ждет уральцев с пятницы по воскресенье в Екатеринбурге и соседних городах — в афише URA.RU. 30 мая Концерт группы TGK (18+) Коллектив родом из Челябинска проведет выступление в концерт-холле «Свобода». Начало шоу — в 20:00, билеты — от 2300 рублей. Праздничная программа «УраЛето» (0+) Возле культурного центра «Урал» устроят праздник в честь Дня защиты детей. В программе — песни, танцы, интерактивы, игры, конкурсы и флешмоб. Торжество пройдет с 10:00 до 12:00, вход свободный. На экскурсии участники больше узнают о районе Фото: Анастасия Соргина © URA.RU Арт-экскурсия по Пионерке (12+) После работы можно отправиться на прогулку по Пионерскому району. Экскурсовод Ольга Шмулей расскажет про арт-объекты, художников, фестивали, пройдет интерактив, поэтому участников просят взять наушники. Начало прогулки — в 19:00, билет стоит 500 рублей. Открытие летника в Donna Olivia (6+) Ресторан возле «Гринвича» запускает летнюю террасу. Здесь будут предлагать спешлы и играть джаз-бэнд «Невелик Оркестр». 31 мая Фестиваль «Веломай» (12+) Велопрогулка стартует от улицы Шефская, 116А, присоединиться к акции можно в любое время с 7:00 до 12:00. Для участия нужно зарегистрироваться и внести оргвзнос в 500 рублей, в день старта — 600 рублей. Всего будет четыре маршрута в сторону Березовского и Верхней Пышмы: на 16, 32, 53 и 80 км. Иракли выступит в торговом центре днем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU День рождения Veer Mall Площадка отметит свое четырехлетие. На главной сцене проведут розыгрыш призов, затем в 14:00 выступит певец Иракли, после развлекать посетителей будут диджеи, а в финале, в 18:00, споет Олег Майами. В атриуме сделают фотозону, пройдет бумажная дискотека, в 16:00 устроят масштабный сброс шаров. Завершится праздник салютом в 22:00. Вход свободный. Lumisfera. Музыка под звездами и 3000 свечей (6+) На иммерсивном спектакле прозвучат произведения классической и популярной музыки. Дополнит атмосферу вечернего концерта тысячи свечей. Выступление пройдет в Летнем парке (парк Маяковского) в 20:30, билеты — от 2000 рублей. Концерт «Города 312» (0+) В Березовском пройдет фестиваль для предпринимателей «Бизнескилометр», но посетить его могут все желающие. В программе — ярмарка вакансий, лекции, мастер-классы, интенсивы, выставка оружия, тренажерный зал под открытым небом, флешмоб, танцы, йога, фестиваль пирогов. В конце вечера на сцену выйдет группа «Город 312». Мероприятия пройдут на Торговой площади с 9:00 до 22:00. Фестиваль Российских вин RUSWINEFEST (18+) Винный салон познакомит посетителей с российскими напитками. Всего будет 40 стендов, более 200 вин, а также мастер-классы и музыка. Мероприятия пройдут с 12:00 до 21:00 в галерее «Главный проспект», билеты — от 3500 рублей. Участники смогут пробежать короткие или длинные дистанции Фото предоставлено Музейным комплексом Благотворительный забег «Благобег» Участникам предлагают на выбор три дистанции: 350, 1200 и 3600 метров. Забег пройдет на открытой площадке Музейного комплекса, старт в 11:20. Все вырученные средства идут в помощь детям проекта «Ты ему нужен». Вход на территорию свободный. Детский рок-фестиваль «РеактиФФест» (0+) Юные музыканты проведут концерты, а оценивать их выступления будут основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов и экс-вокалист «Арии» Артур Беркут. Также заработают аттракционы, в финале выступит группа «ТимерТау». Фестиваль проведут в Парке культуры и отдыха в Богдановиче с 13:00, вход свободный. 1 июня Бесплатный концерт МакSим (0+) Академический район в Екатеринбурге отметит 20-летие с размахом. Гостей ждут парады колясок и близнецов, показы, мастер-классы, квизы, квесты, караоке и многое другое. В 21:00 выступит певица МакSим. Гуляния пройдут с 12:00 до 22:00, вход свободный. Участники прогуляются по живописным местам Сысерти Фото: Илья Московец © URA.RU «Майская прогулка» в Сысерти Старт расположится у спортшколы олимпийского резерва им. Я.И. Рыжкова. Участникам нужно зарегистрироваться на сайте мероприятия до 31 мая, внести оргвзнос: взрослым — 500 рублей, дети от 7 до 13 лет — 350 рублей, малыши до 6 лет — бесплатно. На выбор будет четыре маршрута: 7, 18, 32 и 40 км, начинать прогулку можно с 8:00. Последние два маршрута, в том числе, предлагают преодолеть на велосипеде. Встреча с писателем Алексеем Сальниковым На фестивале «Читай, Екатеринбург» в Sound Park парка Маяковского устроят встречу с самым известным из современных писателей, живущих в Екатеринбурге. Автор книг «Петровы в гриппе» и «Оккультрегер» проведет паблик-ток в 17:00, вход свободный. Фестиваль рисования «Рисуем вместе» На фестивале можно научиться рисовать маслом, пастелью, акрилом, маркерами, с помощью нейросетей, освоить стрит-арт, нейрографику. Посетителей ждут подарки, аниматоры, аквагрим и другие развлечения. Мероприятие стартует в 12:00 в школе IDesign (ул. Горького, 4а, 2 этаж), участие бесплатное, но нужна регистрация. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 31 мая бесплатно выступят бывший участник «Дома-2» Олег Майами и выпускник «Фабрики звезд» Иракли. Артисты стали хедлайнерами дня рождения ТРЦ Veer Mall. Также горожане смогут свободно попасть на выступление певицы МакSим, группы «Город 312» и встретиться с писателем Алексеем Сальниковым. Что ждет уральцев с пятницы по воскресенье в Екатеринбурге и соседних городах — в афише URA.RU. Концерт группы TGK (18+) Коллектив родом из Челябинска проведет выступление в концерт-холле «Свобода». Начало шоу — в 20:00, билеты — от 2300 рублей. Праздничная программа «УраЛето» (0+) Возле культурного центра «Урал» устроят праздник в честь Дня защиты детей. В программе — песни, танцы, интерактивы, игры, конкурсы и флешмоб. Торжество пройдет с 10:00 до 12:00, вход свободный. Арт-экскурсия по Пионерке (12+) После работы можно отправиться на прогулку по Пионерскому району. Экскурсовод Ольга Шмулей расскажет про арт-объекты, художников, фестивали, пройдет интерактив, поэтому участников просят взять наушники. Начало прогулки — в 19:00, билет стоит 500 рублей. Открытие летника в Donna Olivia (6+) Ресторан возле «Гринвича» запускает летнюю террасу. Здесь будут предлагать спешлы и играть джаз-бэнд «Невелик Оркестр». Фестиваль «Веломай» (12+) Велопрогулка стартует от улицы Шефская, 116А, присоединиться к акции можно в любое время с 7:00 до 12:00. Для участия нужно зарегистрироваться и внести оргвзнос в 500 рублей, в день старта — 600 рублей. Всего будет четыре маршрута в сторону Березовского и Верхней Пышмы: на 16, 32, 53 и 80 км. День рождения Veer Mall Площадка отметит свое четырехлетие. На главной сцене проведут розыгрыш призов, затем в 14:00 выступит певец Иракли, после развлекать посетителей будут диджеи, а в финале, в 18:00, споет Олег Майами. В атриуме сделают фотозону, пройдет бумажная дискотека, в 16:00 устроят масштабный сброс шаров. Завершится праздник салютом в 22:00. Вход свободный. Lumisfera. Музыка под звездами и 3000 свечей (6+) На иммерсивном спектакле прозвучат произведения классической и популярной музыки. Дополнит атмосферу вечернего концерта тысячи свечей. Выступление пройдет в Летнем парке (парк Маяковского) в 20:30, билеты — от 2000 рублей. Концерт «Города 312» (0+) В Березовском пройдет фестиваль для предпринимателей «Бизнескилометр», но посетить его могут все желающие. В программе — ярмарка вакансий, лекции, мастер-классы, интенсивы, выставка оружия, тренажерный зал под открытым небом, флешмоб, танцы, йога, фестиваль пирогов. В конце вечера на сцену выйдет группа «Город 312». Мероприятия пройдут на Торговой площади с 9:00 до 22:00. Фестиваль Российских вин RUSWINEFEST (18+) Винный салон познакомит посетителей с российскими напитками. Всего будет 40 стендов, более 200 вин, а также мастер-классы и музыка. Мероприятия пройдут с 12:00 до 21:00 в галерее «Главный проспект», билеты — от 3500 рублей. Благотворительный забег «Благобег» Участникам предлагают на выбор три дистанции: 350, 1200 и 3600 метров. Забег пройдет на открытой площадке Музейного комплекса, старт в 11:20. Все вырученные средства идут в помощь детям проекта «Ты ему нужен». Вход на территорию свободный. Детский рок-фестиваль «РеактиФФест» (0+) Юные музыканты проведут концерты, а оценивать их выступления будут основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов и экс-вокалист «Арии» Артур Беркут. Также заработают аттракционы, в финале выступит группа «ТимерТау». Фестиваль проведут в Парке культуры и отдыха в Богдановиче с 13:00, вход свободный. Бесплатный концерт МакSим (0+) Академический район в Екатеринбурге отметит 20-летие с размахом. Гостей ждут парады колясок и близнецов, показы, мастер-классы, квизы, квесты, караоке и многое другое. В 21:00 выступит певица МакSим. Гуляния пройдут с 12:00 до 22:00, вход свободный. «Майская прогулка» в Сысерти Старт расположится у спортшколы олимпийского резерва им. Я.И. Рыжкова. Участникам нужно зарегистрироваться на сайте мероприятия до 31 мая, внести оргвзнос: взрослым — 500 рублей, дети от 7 до 13 лет — 350 рублей, малыши до 6 лет — бесплатно. На выбор будет четыре маршрута: 7, 18, 32 и 40 км, начинать прогулку можно с 8:00. Последние два маршрута, в том числе, предлагают преодолеть на велосипеде. Встреча с писателем Алексеем Сальниковым На фестивале «Читай, Екатеринбург» в Sound Park парка Маяковского устроят встречу с самым известным из современных писателей, живущих в Екатеринбурге. Автор книг «Петровы в гриппе» и «Оккультрегер» проведет паблик-ток в 17:00, вход свободный. Фестиваль рисования «Рисуем вместе» На фестивале можно научиться рисовать маслом, пастелью, акрилом, маркерами, с помощью нейросетей, освоить стрит-арт, нейрографику. Посетителей ждут подарки, аниматоры, аквагрим и другие развлечения. Мероприятие стартует в 12:00 в школе IDesign (ул. Горького, 4а, 2 этаж), участие бесплатное, но нужна регистрация.