Екатеринбуржцев позвали помыть «Индустриального младенца»

В Екатеринбурге 1 июня состоится акция по очистке скульптуры «Индустриальный младенец» на ВИЗе. Отмыть арт-объект от надписей, которые оставили подростки после выпускных, пригласил исследователь уличного искусства Алексей Шахов.
«Голову на Визе исписали выпускники — вчера заметил группы празднующих детей в „Коматеке“ и рядом. Ну и скульптура покрылась свежими датами, именами и телефонами. И ещё сразу пришла идея, а сегодня утром написала обеспокоенная подписчица с тем же предложением», — написал Шахов в своем telegram-канале. Инициативу он предложил приурочить ко Дню защиты детей.
Акция стартует у памятника 1 июня в 13:00. Организатор уточнил, что принесет губки и подберет безопасное моющее средство для очистки поверхности скульптуры.
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