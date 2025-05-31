31 мая 2025
30 мая 2025

Екатеринбуржцев позвали помыть «Индустриального младенца»

© Служба новостей «URA.RU»
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Статую исписали именами, датами и номерами телефонов
Статую исписали именами, датами и номерами телефонов Фото:

В Екатеринбурге 1 июня состоится акция по очистке скульптуры «Индустриальный младенец» на ВИЗе. Отмыть арт-объект от надписей, которые оставили подростки после выпускных, пригласил исследователь уличного искусства Алексей Шахов.

«Голову на Визе исписали выпускники — вчера заметил группы празднующих детей в „Коматеке“ и рядом. Ну и скульптура покрылась свежими датами, именами и телефонами. И ещё сразу пришла идея, а сегодня утром написала обеспокоенная подписчица с тем же предложением», — написал Шахов в своем telegram-канале. Инициативу он предложил приурочить ко Дню защиты детей.

Акция стартует у памятника 1 июня в 13:00. Организатор уточнил, что принесет губки и подберет безопасное моющее средство для очистки поверхности скульптуры.

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В Екатеринбурге 1 июня состоится акция по очистке скульптуры «Индустриальный младенец» на ВИЗе. Отмыть арт-объект от надписей, которые оставили подростки после выпускных, пригласил исследователь уличного искусства Алексей Шахов. «Голову на Визе исписали выпускники — вчера заметил группы празднующих детей в „Коматеке“ и рядом. Ну и скульптура покрылась свежими датами, именами и телефонами. И ещё сразу пришла идея, а сегодня утром написала обеспокоенная подписчица с тем же предложением», — написал Шахов в своем telegram-канале. Инициативу он предложил приурочить ко Дню защиты детей. Акция стартует у памятника 1 июня в 13:00. Организатор уточнил, что принесет губки и подберет безопасное моющее средство для очистки поверхности скульптуры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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