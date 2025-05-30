В Екатеринбурге жители многоэтажки на улице Готвальда, 9а жалуются на регулярные ночные драки и шумы под окнами из-за работы кафе «Дияр». Об этом рассказала местная жительница в соцсетях.
«Я не могу укладывать нормально годовалого ребенка спать и спать сама, потому что еженочно я прошу убавить басы в переписке с кафе в WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) или вынуждена кричать в окна дерущимся, что вызову полицию. Но они либо не приезжают вообще, либо приезжают через много часов», — сообщила женщина в своем посте в соцсети Reddit. По ее словам, драки на парковке заведения происходят практически каждую ночь. Она подчеркнула, что после многочисленных просьб персонал сначала реагировал на жалобы, но впоследствии перестал снижать громкость музыки.
Иногда драки заканчиваются серьезными травмами: пострадавших грузят в машины и увозят. Несмотря на неоднократные обращения к правоохранителям и попытки решить вопрос через суд из-за шума, проблема так и не была устранена. Суд отказал в иске, сославшись на то, что кафе находится в отдельно стоящем здании и не относится непосредственно к жилому дому.
Кафе «Дияр» проводит банкетные мероприятия и работает официально с 14:00 до 02:00, однако, как утверждают жители, работа заведения часто продолжается до раннего утра. На период жаркой погоды ситуация усугубляется: окна приходится держать открытыми, из-за чего шум и музыка становятся особенно ощутимыми.
*WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!