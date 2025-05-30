Екатеринбуржцы массово едут в тропическую азиатскую страну

Екатеринбург занял третье место по количеству туристов, посещающих Малайзию. Об этом в интервью URA.RU рассказал советник посла Малайзии в РФ и директор российского офиса Tourism Malaysia Зулкифли Бин Мохамед.
«Екатеринбург находится на третьем месте по количеству туристов, посещающих Малайзию. Я связываю это с хорошими прямыми рейсами, предоставляемых авиакомпаниями, и заинтересованностью уральских туристов в Малайзии», — пояснил Зулкифли Бин Мохамед. Также он уточнил, что суммарно Малайзию в 2024 году посетили 130 тысяч россиян. Что по сравнению с 2019 годом выше на 41,3%.
Запуск прямых рейсов из России в Малайзию сейчас активно прорабатывается туроператорами и властями двух стран. По мнению Зулкифли Бин Мохамеда, пока сложно точно сказать, из какого именно российского города будут летать самолеты.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!