30 мая 2025

Екатеринбуржцы массово едут в тропическую азиатскую страну

Екатеринбург занял третье место по турпотоку в Малайзию
© Служба новостей «URA.RU»
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Турпоток из Екатеринбурга в Малайзию вырос на 41% с 2019 года
Турпоток из Екатеринбурга в Малайзию вырос на 41% с 2019 года Фото:

Екатеринбург занял третье место по количеству туристов, посещающих Малайзию. Об этом в интервью URA.RU рассказал советник посла Малайзии в РФ и директор российского офиса Tourism Malaysia Зулкифли Бин Мохамед.

«Екатеринбург находится на третьем месте по количеству туристов, посещающих Малайзию. Я связываю это с хорошими прямыми рейсами, предоставляемых авиакомпаниями, и заинтересованностью уральских туристов в Малайзии», — пояснил Зулкифли Бин Мохамед. Также он уточнил, что суммарно Малайзию в 2024 году посетили 130 тысяч россиян. Что по сравнению с 2019 годом выше на 41,3%. 

Запуск прямых рейсов из России в Малайзию сейчас активно прорабатывается туроператорами и властями двух стран. По мнению Зулкифли Бин Мохамеда, пока сложно точно сказать, из какого именно российского города будут летать самолеты.

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Екатеринбург занял третье место по количеству туристов, посещающих Малайзию. Об этом в интервью URA.RU рассказал советник посла Малайзии в РФ и директор российского офиса Tourism Malaysia Зулкифли Бин Мохамед. «Екатеринбург находится на третьем месте по количеству туристов, посещающих Малайзию. Я связываю это с хорошими прямыми рейсами, предоставляемых авиакомпаниями, и заинтересованностью уральских туристов в Малайзии», — пояснил Зулкифли Бин Мохамед. Также он уточнил, что суммарно Малайзию в 2024 году посетили 130 тысяч россиян. Что по сравнению с 2019 годом выше на 41,3%.  Запуск прямых рейсов из России в Малайзию сейчас активно прорабатывается туроператорами и властями двух стран. По мнению Зулкифли Бин Мохамеда, пока сложно точно сказать, из какого именно российского города будут летать самолеты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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