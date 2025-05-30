30 мая 2025

Российские туристы не могут улететь в Екатеринбург из Египта. Фото

Рейс из Египта в Екатеринбург задерживается из-за неисправности самолета
© Служба новостей «URA.RU»
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У самолета проблемы с баком
У самолета проблемы с баком Фото:

Около 150 российских туристов не могут вылететь из Шарм-эль-Шейха в Екатеринбург из-за технической неисправности самолета авиакомпании Almasria Universal Airlines. Об этом сообщили пассажиры в соцсетях.

«Самолёт компании Almasria Universal Airlines должен был вылететь из Шарм-эль-Шейха в Екб около 18:00. Из-за проблем с баком авиасудно полтора часа кружило над Синайским заливом, чтобы выжечь горючее, и вернулось. Сейчас его ремонтируют», — рассказали пассажиры Mash.

В аэропорту Екатеринбурга также задерживается самолет в Шарм-эль-Шейха. Около 150 человек уже 20 часов ждут отправления рейса в Египет — вылет рейса был назначен на 00:45, однако его уже несколько раз переносили. Сейчас вылет назначен на 22:40.

Пассажирам приходиться часами ждать рейс
Пассажирам приходиться часами ждать рейс
Фото:

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Около 150 российских туристов не могут вылететь из Шарм-эль-Шейха в Екатеринбург из-за технической неисправности самолета авиакомпании Almasria Universal Airlines. Об этом сообщили пассажиры в соцсетях. «Самолёт компании Almasria Universal Airlines должен был вылететь из Шарм-эль-Шейха в Екб около 18:00. Из-за проблем с баком авиасудно полтора часа кружило над Синайским заливом, чтобы выжечь горючее, и вернулось. Сейчас его ремонтируют», — рассказали пассажиры Mash. В аэропорту Екатеринбурга также задерживается самолет в Шарм-эль-Шейха. Около 150 человек уже 20 часов ждут отправления рейса в Египет — вылет рейса был назначен на 00:45, однако его уже несколько раз переносили. Сейчас вылет назначен на 22:40.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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