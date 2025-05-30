Около 150 российских туристов не могут вылететь из Шарм-эль-Шейха в Екатеринбург из-за технической неисправности самолета авиакомпании Almasria Universal Airlines. Об этом сообщили пассажиры в соцсетях.
«Самолёт компании Almasria Universal Airlines должен был вылететь из Шарм-эль-Шейха в Екб около 18:00. Из-за проблем с баком авиасудно полтора часа кружило над Синайским заливом, чтобы выжечь горючее, и вернулось. Сейчас его ремонтируют», — рассказали пассажиры Mash.
В аэропорту Екатеринбурга также задерживается самолет в Шарм-эль-Шейха. Около 150 человек уже 20 часов ждут отправления рейса в Египет — вылет рейса был назначен на 00:45, однако его уже несколько раз переносили. Сейчас вылет назначен на 22:40.
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