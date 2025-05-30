В Екатеринбурге сорвался масштабный салют

В Екатеринбурге отменили праздничный салют в честь дня рождения торгового центра VEER Mall. Пиротехническое шоу должно было состояться вечером 31 мая.
«Отмена салюта в день рождения VEER Mall. Уважаемые гости торгового центра, нам очень жаль, но безопасность и комфорт наших посетителей для нас максимально важны», — сообщили организаторы в telegram-канале ТЦ.
Вместо отмененного салюта руководство VEER Mall пообещало сохранить остальные праздничные активности, запланированные на этот день. Посетителей дня рождения ТЦ уже порадовал выступлением певец Иракли, а в финале, в 18:00, споет Олег Майами.
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