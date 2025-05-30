30 мая 2025

В Екатеринбурге сорвался масштабный салют

Фейерверк в честь дня рождения ТЦ VEER Mall в Екатеринбурге отменен
© Служба новостей «URA.RU»
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Салют должен был пройти в 22:00
Салют должен был пройти в 22:00 Фото:

В Екатеринбурге отменили праздничный салют в честь дня рождения торгового центра VEER Mall. Пиротехническое шоу должно было состояться вечером 31 мая.

«Отмена салюта в день рождения VEER Mall. Уважаемые гости торгового центра, нам очень жаль, но безопасность и комфорт наших посетителей для нас максимально важны», — сообщили организаторы в telegram-канале ТЦ.

Вместо отмененного салюта руководство VEER Mall пообещало сохранить остальные праздничные активности, запланированные на этот день. Посетителей дня рождения ТЦ уже порадовал выступлением певец Иракли, а в финале, в 18:00, споет Олег Майами.

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В Екатеринбурге отменили праздничный салют в честь дня рождения торгового центра VEER Mall. Пиротехническое шоу должно было состояться вечером 31 мая. «Отмена салюта в день рождения VEER Mall. Уважаемые гости торгового центра, нам очень жаль, но безопасность и комфорт наших посетителей для нас максимально важны», — сообщили организаторы в telegram-канале ТЦ. Вместо отмененного салюта руководство VEER Mall пообещало сохранить остальные праздничные активности, запланированные на этот день. Посетителей дня рождения ТЦ уже порадовал выступлением певец Иракли, а в финале, в 18:00, споет Олег Майами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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