Статусный москвич приехал сносить свердловского мэра, ответ губернатора — намек всей элите

Паслер поддержал мэра Среднеуральска Стасенка в конфликте с «ЭЛ5-Энерго»

31 мая 2025 в 23:16 Размер текста - 17 +

Алексей Стасенок (справа) работает мэром с осени 2023-го Фото: Размик Закарян © URA.RU Большой спор компании «ЭЛ5-Энерго» (частично принадлежит «Лукойлу»), контролирующей Среднеуральскую ГРЭС, с мэром Алексеем Стасенком дошел до врио свердловского губернатора Дениса Паслера. Близкий к областному правительству источник сообщил URA.RU, что гендиректор «ЭЛ5-Энерго» Алибек Тналин якобы попросил главу региона уволить Стасенка. Но есть и другая версия. «Тналин прилетал в Екатеринбург в конце апреля или начале мая. Ставился вопрос о смене главы [Среднеуральска]», — уточнил собеседник. По его словам, причина в том, что Стасенок сопротивляется переходу его муниципалитета к новой схеме формирования тарифов на тепло (в сторону их увеличения). Паслер Тналину отказал, знает источник. По информации собеседника агентства в губернаторской резиденции Тналин говорил с Паслером только про тарифы, отставка Стасенка не обсуждалась. «Паслер запросил данные у мэра, тот объяснил, что „ЭЛ5-Энерго“ не предоставляет гарантий, что при росте тарифов будет инвестировать в замену коммунальных сетей. То есть просто хочет получать с населения больше, ничего не давая [городу] взамен. Паслер согласился, что это неправильно — и отправил Тналина дорабатывать предложение», — поделился собеседник. Продавить Дениса Паслера пока не удается Фото: Размик Закарян © URA.RU В департаменте информполитики региона URA.RU заявили, что «вся информация, подлежащая распространению, опубликована на официальных ресурсах главы Свердловской области и правительства региона». В «ЭЛ5-Энерго» направлена просьба о комментарии, ответ будет опубликован, как только поступит. А Стасенок в разговоре с URA.RU лишь отметил, что готов рассматривать привлечение инвестиций в муниципалитет, в том числе в сферу ЖКХ, но на выгодных для Среднеуральска условиях. Коллега Стасенка, попросивший об анонимности, видит в действиях Паслера сигнал главам городов. «Паслер пока настроен их всесторонне поддерживать — если видит, что человек работает, и если не считает претензии к нему со стороны внешних сил обоснованными», — констатировал источник. В качестве примера он приводит три муниципалитета. В первые же дни после назначения Паслер вмешался в конфликт в Березовском, где в январе действующий мэр Евгений Писцов проиграл на выборах жене собственного водителя (она отказалась вступать в должность). Главному оппоненту Писцова — депутату заксобрания Вячеславу Брозовскому — Паслер обозначил, что гордума должна мэра переизбрать, а осенью, победив на выборах, он (Паслер) заберет Писцова в одно из министерств. Прямо сейчас Брозовский этот мирный план реализует — вместе со спикером березовской думы Алексеем Горевым. В это же время Паслер, хоть и не участвуя напрямую, вступился за главу Серова Василия Сизикова, за которым охотится прокурор города Антон Купцов. После консультаций с губернаторской резиденцией депутаты отклонили требование надзорного ведомства отправить Сизикова в отставку. Григорий Вихарев, выступая при всех, рисковал Фото: Илья Московец © URA.RU А в мае Паслер внезапно занял сторону мэра Белоярского Григория Вихарева в его полемике с областным минфином. Прежний губернатор Евгений Куйвашев обещал выделить из резервного фонда средства на прокладку инженерных сетей к детскому саду в Косулино. Учитывая, что Паслер едва ли не заморозил все расходы из этого фонда, чиновники решили отказать. И Вихарев поднял вопрос прямо на одном из заседаний правительства (обычно главы молчат). Через пару недель Паслер распорядился выделить средства. На встрече с главами городов Южного управленческого округа 13 мая губернатор Вихарева публично отметил. «Молодец, не побоялся [позицию отстаивать]», — пересказывает свидетель из числа областных руководителей. Он тоже придерживается мнения, что перестановки в городах начнутся не раньше, чем в конце сентября-начале октября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Большой спор компании «ЭЛ5-Энерго» (частично принадлежит «Лукойлу»), контролирующей Среднеуральскую ГРЭС, с мэром Алексеем Стасенком дошел до врио свердловского губернатора Дениса Паслера. Близкий к областному правительству источник сообщил URA.RU, что гендиректор «ЭЛ5-Энерго» Алибек Тналин якобы попросил главу региона уволить Стасенка. Но есть и другая версия. «Тналин прилетал в Екатеринбург в конце апреля или начале мая. Ставился вопрос о смене главы [Среднеуральска]», — уточнил собеседник. По его словам, причина в том, что Стасенок сопротивляется переходу его муниципалитета к новой схеме формирования тарифов на тепло (в сторону их увеличения). Паслер Тналину отказал, знает источник. По информации собеседника агентства в губернаторской резиденции Тналин говорил с Паслером только про тарифы, отставка Стасенка не обсуждалась. «Паслер запросил данные у мэра, тот объяснил, что „ЭЛ5-Энерго“ не предоставляет гарантий, что при росте тарифов будет инвестировать в замену коммунальных сетей. То есть просто хочет получать с населения больше, ничего не давая [городу] взамен. Паслер согласился, что это неправильно — и отправил Тналина дорабатывать предложение», — поделился собеседник. В департаменте информполитики региона URA.RU заявили, что «вся информация, подлежащая распространению, опубликована на официальных ресурсах главы Свердловской области и правительства региона». В «ЭЛ5-Энерго» направлена просьба о комментарии, ответ будет опубликован, как только поступит. А Стасенок в разговоре с URA.RU лишь отметил, что готов рассматривать привлечение инвестиций в муниципалитет, в том числе в сферу ЖКХ, но на выгодных для Среднеуральска условиях. Коллега Стасенка, попросивший об анонимности, видит в действиях Паслера сигнал главам городов. «Паслер пока настроен их всесторонне поддерживать — если видит, что человек работает, и если не считает претензии к нему со стороны внешних сил обоснованными», — констатировал источник. В качестве примера он приводит три муниципалитета. В первые же дни после назначения Паслер вмешался в конфликт в Березовском, где в январе действующий мэр Евгений Писцов проиграл на выборах жене собственного водителя (она отказалась вступать в должность). Главному оппоненту Писцова — депутату заксобрания Вячеславу Брозовскому — Паслер обозначил, что гордума должна мэра переизбрать, а осенью, победив на выборах, он (Паслер) заберет Писцова в одно из министерств. Прямо сейчас Брозовский этот мирный план реализует — вместе со спикером березовской думы Алексеем Горевым. В это же время Паслер, хоть и не участвуя напрямую, вступился за главу Серова Василия Сизикова, за которым охотится прокурор города Антон Купцов. После консультаций с губернаторской резиденцией депутаты отклонили требование надзорного ведомства отправить Сизикова в отставку. А в мае Паслер внезапно занял сторону мэра Белоярского Григория Вихарева в его полемике с областным минфином. Прежний губернатор Евгений Куйвашев обещал выделить из резервного фонда средства на прокладку инженерных сетей к детскому саду в Косулино. Учитывая, что Паслер едва ли не заморозил все расходы из этого фонда, чиновники решили отказать. И Вихарев поднял вопрос прямо на одном из заседаний правительства (обычно главы молчат). Через пару недель Паслер распорядился выделить средства. На встрече с главами городов Южного управленческого округа 13 мая губернатор Вихарева публично отметил. «Молодец, не побоялся [позицию отстаивать]», — пересказывает свидетель из числа областных руководителей. Он тоже придерживается мнения, что перестановки в городах начнутся не раньше, чем в конце сентября-начале октября.