30 мая 2025

Электрокар от Илона Маска опасно ездит по Екатеринбургу. Видео

В Екатеринбурге Tesla Cybertruck проехала на красный сигнал светофора
© Служба новостей «URA.RU»
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Машину засняли на перекрестке улиц Малышева и Сакко и Ванцетти
Машину засняли на перекрестке улиц Малышева и Сакко и Ванцетти Фото:

В центре Екатеринбурга замечен электромобиль Tesla Cybertruck, который проехал на запрещающий сигнал светофора. Видео с нарушением опубликовал в социальных сетях заместитель директора Департамента по организации и проведению мероприятий Иван Алыпов.

«Что ты творишь, Илон Маск? Зачем на красный?» — подписал видео чиновник. На кадрах видно, как автомобиль, не снижая скорости, пересекает оживленный перекресток улиц Малышева и Сакко и Ванцетти на красный свет.

Первый раз Tesla Cybertruck заметили осенью 2024 года на проспекте Ленина возле мэрии, а на следующий день машина появилась в жилом комплексе «Чемпион Парк». Там ее оставили на паркинге. Позже элитную «электричку» сфотографировали, когда владелец ее припарковал прямо на газоне. Такой же электромобиль появился в Музее техники в Верхней Пышме. На музейной новинке прокатилась звезда «Уральских пельменей» Сергей Ершов.

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В центре Екатеринбурга замечен электромобиль Tesla Cybertruck, который проехал на запрещающий сигнал светофора. Видео с нарушением опубликовал в социальных сетях заместитель директора Департамента по организации и проведению мероприятий Иван Алыпов. «Что ты творишь, Илон Маск? Зачем на красный?» — подписал видео чиновник. На кадрах видно, как автомобиль, не снижая скорости, пересекает оживленный перекресток улиц Малышева и Сакко и Ванцетти на красный свет. Первый раз Tesla Cybertruck заметили осенью 2024 года на проспекте Ленина возле мэрии, а на следующий день машина появилась в жилом комплексе «Чемпион Парк». Там ее оставили на паркинге. Позже элитную «электричку» сфотографировали, когда владелец ее припарковал прямо на газоне. Такой же электромобиль появился в Музее техники в Верхней Пышме. На музейной новинке прокатилась звезда «Уральских пельменей» Сергей Ершов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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