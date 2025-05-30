В центре Екатеринбурга замечен электромобиль Tesla Cybertruck, который проехал на запрещающий сигнал светофора. Видео с нарушением опубликовал в социальных сетях заместитель директора Департамента по организации и проведению мероприятий Иван Алыпов.
«Что ты творишь, Илон Маск? Зачем на красный?» — подписал видео чиновник. На кадрах видно, как автомобиль, не снижая скорости, пересекает оживленный перекресток улиц Малышева и Сакко и Ванцетти на красный свет.
Первый раз Tesla Cybertruck заметили осенью 2024 года на проспекте Ленина возле мэрии, а на следующий день машина появилась в жилом комплексе «Чемпион Парк». Там ее оставили на паркинге. Позже элитную «электричку» сфотографировали, когда владелец ее припарковал прямо на газоне. Такой же электромобиль появился в Музее техники в Верхней Пышме. На музейной новинке прокатилась звезда «Уральских пельменей» Сергей Ершов.
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