30 мая 2025

Олег Майами вывел на сцену бабушку: как прошли концерты, на которые съехался весь Уралмаш. Фото

В Екатеринбурге торговый центр VEER Mall отпраздновал день рождения
© Служба новостей «URA.RU»
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В честь дня рождения ТЦ сбросили 20 тысяч шариков
В честь дня рождения ТЦ сбросили 20 тысяч шариков Фото:

В Екатеринбурге торговый центр VEER Mall отпраздновал свой четвертый день рождения. На праздник пришли сотни жителей города.

Торжественное открытие началось в 13:30 с вручения подарков победителям конкурсов. В 14:00 на главной сцене на улице выступил приглашенный артист Иракли. Толпа слушателей подпевали, исполнитель даже успел снять поющих на видео со сцены. 

После концерта в атриуме ТЦ сбросили 20 тысяч воздушных шаров. Такое в Екатеринбурге произошло впервые.

В 18:00 на сцену вышел Олег Майями. «Кто бы как не относился к своим артистам, которые из вашего города, мы, артисты, всегда скучаем по дому и всегда ждем поддержки именно от дома», — начал свое выступление артист. В середине концерта на сцену вышла бабушка певца, которую слушатели встретили с овациями и криками.

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В Екатеринбурге торговый центр VEER Mall отпраздновал свой четвертый день рождения. На праздник пришли сотни жителей города. Торжественное открытие началось в 13:30 с вручения подарков победителям конкурсов. В 14:00 на главной сцене на улице выступил приглашенный артист Иракли. Толпа слушателей подпевали, исполнитель даже успел снять поющих на видео со сцены.  После концерта в атриуме ТЦ сбросили 20 тысяч воздушных шаров. Такое в Екатеринбурге произошло впервые. В 18:00 на сцену вышел Олег Майями. «Кто бы как не относился к своим артистам, которые из вашего города, мы, артисты, всегда скучаем по дому и всегда ждем поддержки именно от дома», — начал свое выступление артист. В середине концерта на сцену вышла бабушка певца, которую слушатели встретили с овациями и криками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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