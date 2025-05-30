В Екатеринбурге торговый центр VEER Mall отпраздновал свой четвертый день рождения. На праздник пришли сотни жителей города.
Торжественное открытие началось в 13:30 с вручения подарков победителям конкурсов. В 14:00 на главной сцене на улице выступил приглашенный артист Иракли. Толпа слушателей подпевали, исполнитель даже успел снять поющих на видео со сцены.
После концерта в атриуме ТЦ сбросили 20 тысяч воздушных шаров. Такое в Екатеринбурге произошло впервые.
В 18:00 на сцену вышел Олег Майями. «Кто бы как не относился к своим артистам, которые из вашего города, мы, артисты, всегда скучаем по дому и всегда ждем поддержки именно от дома», — начал свое выступление артист. В середине концерта на сцену вышла бабушка певца, которую слушатели встретили с овациями и криками.
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