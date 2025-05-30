30 мая 2025

Сотни екатеринбуржцев заполонили улицы Екатеринбурга: что они делают. Фото, видео

В Екатеринбурге проходит фестиваль «Веломай»
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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На велосипедах можно проехать маршруты на 15, 38, 55 и 80 километров
На велосипедах можно проехать маршруты на 15, 38, 55 и 80 километров Фото:

Сотни жителей Екатеринбурга достали велосипеды ради участия в фестивале «Веломай» (прежнее название — «Майская прогулка»). Спортсменам предстоит преодолеть от 15 до 80 км по живописным местам города и пригорода, передает корреспондент URA.RU.

На входе на площадку у людей проверяют сумки с помощью металлоискателя. Далее участников встречают волонтеры, которые помогают сориентироваться и указывают на место регистрации. В шатрах у людей сканируют билеты и выдают маршрутные карты. Очереди длинные, но проходят быстро.

Для заядлых спортсменов старт начинался с 7:00, но регистрироваться и получать маршрутные карты можно до 12:00. На выбор велосипедистам предлагают четыре маршрута: на 15, 38, 55 и 80 км, время в пути может занять от двух до семи часов.

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Сотни жителей Екатеринбурга достали велосипеды ради участия в фестивале «Веломай» (прежнее название — «Майская прогулка»). Спортсменам предстоит преодолеть от 15 до 80 км по живописным местам города и пригорода, передает корреспондент URA.RU. На входе на площадку у людей проверяют сумки с помощью металлоискателя. Далее участников встречают волонтеры, которые помогают сориентироваться и указывают на место регистрации. В шатрах у людей сканируют билеты и выдают маршрутные карты. Очереди длинные, но проходят быстро. Для заядлых спортсменов старт начинался с 7:00, но регистрироваться и получать маршрутные карты можно до 12:00. На выбор велосипедистам предлагают четыре маршрута: на 15, 38, 55 и 80 км, время в пути может занять от двух до семи часов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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