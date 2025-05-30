Сотни жителей Екатеринбурга достали велосипеды ради участия в фестивале «Веломай» (прежнее название — «Майская прогулка»). Спортсменам предстоит преодолеть от 15 до 80 км по живописным местам города и пригорода, передает корреспондент URA.RU.
На входе на площадку у людей проверяют сумки с помощью металлоискателя. Далее участников встречают волонтеры, которые помогают сориентироваться и указывают на место регистрации. В шатрах у людей сканируют билеты и выдают маршрутные карты. Очереди длинные, но проходят быстро.
Для заядлых спортсменов старт начинался с 7:00, но регистрироваться и получать маршрутные карты можно до 12:00. На выбор велосипедистам предлагают четыре маршрута: на 15, 38, 55 и 80 км, время в пути может занять от двух до семи часов.
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