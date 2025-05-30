В Екатеринбурге появилось необычное животное — тапир. Увидеть его можно в контактном зоопарке «Лесная братва» на Уктусе. Об экзотическом животном зоопарк рассказал в своих соцсетях.
«Очаровательная, грациозная и немного стеснительная — тапир теперь живет в нашем зоопарке. Она только начала обживаться в своем уютном, просторном вольере, и с 31 мая будет ждать вас в гости», — рассказали представители зоопарка на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Тапиры — это травоядные млекопитающие, внешне похожие на свиней. Однако их отличительной чертой является короткий хобот, приспособленный для захвата пищи. Основные ареалы обитания тапиров включают территории Южной и Центральной Америки, а также Юго-Восточную Азию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!