30 мая 2025

Необычное животное появилось в зоопарке Екатеринбурга. Фото

В екатеринбургский зоопарк привезли тапира
© Служба новостей «URA.RU»
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Тапира в Екатеринбурге можно будет увидеть с 31 мая
Тапира в Екатеринбурге можно будет увидеть с 31 мая Фото:

В Екатеринбурге появилось необычное животное — тапир. Увидеть его можно в контактном зоопарке «Лесная братва» на Уктусе. Об экзотическом животном зоопарк рассказал в своих соцсетях.

«Очаровательная, грациозная и немного стеснительная — тапир теперь живет в нашем зоопарке. Она только начала обживаться в своем уютном, просторном вольере, и с 31 мая будет ждать вас в гости», — рассказали представители зоопарка на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Тапиры — это травоядные млекопитающие, внешне похожие на свиней. Однако их отличительной чертой является короткий хобот, приспособленный для захвата пищи. Основные ареалы обитания тапиров включают территории Южной и Центральной Америки, а также Юго-Восточную Азию.

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В Екатеринбурге появилось необычное животное — тапир. Увидеть его можно в контактном зоопарке «Лесная братва» на Уктусе. Об экзотическом животном зоопарк рассказал в своих соцсетях. «Очаровательная, грациозная и немного стеснительная — тапир теперь живет в нашем зоопарке. Она только начала обживаться в своем уютном, просторном вольере, и с 31 мая будет ждать вас в гости», — рассказали представители зоопарка на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Тапиры — это травоядные млекопитающие, внешне похожие на свиней. Однако их отличительной чертой является короткий хобот, приспособленный для захвата пищи. Основные ареалы обитания тапиров включают территории Южной и Центральной Америки, а также Юго-Восточную Азию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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