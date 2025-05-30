VIP-делегация из комитета Совета Федерации посетила Екатеринбург

Сенаторы Совета Федерации во главе с председателем комитета по обороне и безопасности Владимиром Булавиным провели в Екатеринбурге выездное заседание о важности развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Свердловской области. Делегацию из Москвы встречал и сопровождал сенатор от региона Виктор Шептий.
«Безусловно, для того, чтобы эта работа была более эффективной, необходимо знать и анализировать ситуацию непосредственно на местах, в прямом общении с людьми. Поэтому одной из основных форм деятельности комитета являются выездные заседания, ведь Совет Федерации — это палата регионов. Согласно плану работы, сенаторы во главе с председателем комитета Владимиром Ивановичем Булавиным побывали в Свердловской области», — написал Шептий на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Сенатор также пожелал коллегам реализовать все планы и ознакомиться с культурой и историей Свердловской области.
В ходе визита сенаторы ознакомились с работой ведущих оборонных предприятий региона, а также изучили подходы к подготовке кадров для отрасли. Особое внимание уделялось анализу нормативной базы с целью ее улучшения для поддержки предприятий ОПК и ее сотрудников.
Представители Совета Федерации побывали в стенах Екатеринбургского суворовского военного училища и в региональном отделении Центра «ВОИН». Там молодых ребят учат тактической огневой подготовке, основам медицины и пилотированию БПЛА. Особенное внимание в рамках заседания уделялось патриотическому воспитанию молодежи.
Под конец делегация возложила цветы к Широкореченскому военно-мемориальному комплексу. Сенаторы почтили память погибшим в Великой Отечественной войне, а также побывали около комплекса «Черный тюльпан», посвященный погибшим воинам-уральцам.
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