Политологи предрекли карьерный рост чиновника из ЯНАО, в случае успеха федерального проекта

Информацию о возможном назначении ямальского чиновника на губернаторский пост, подтверждают источники в правительстве ЯНАО Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Первый заместитель губернатора Александр Калинин, который курирует в правительстве ЯНАО проект Северного широтного хода (СШХ), может рассчитывать на должность в федеральном правительстве, если реализация проекта закончится в обозначенные государством сроки. Об этом URA.RU рассказали политологи региона.

«Если Александр Калинин сумеет реализовать СШХ в кратчайшие сроки, то для него это будет большим шансом для перехода на федеральный уровень. Под федеральным уровнем подразумевается много разных позиций, например, губернаторская должность в одном из регионов России», — считает член общественной палаты РФ, политолог Евгений Забродин.

Информацию о возможном назначении ямальского чиновника подтверждают источники в правительстве ЯНАО. Политолог Александр Безделов предполагает, что в случае успеха, Калинин может получить высокую должность в госкорпорации или перейти на работу в федеральный центр. «Например, в Министерстве промышленности и торговли он может стать заместителем министра или возглавить один из департаментов Минпромторга», — делится своим прогнозом политолог.

Оба политолога сошлись во мнении, что реализации СШХ добавит аппаратное влияние губернатору Дмитрию Артюхову среди федеральных чиновников. А ЯНАО повысит свой рейтинг среди субъектов Российской Федерации.



В правительство был направлен запрос. Ответ на момент публикации получен не был.

Ранее URA.RU сообщало, что в правительстве ЯНАО не подтвердили полную остановку работ по реализации проекта Северного широтного хода. Также источник в ямальских политических кругах говорил о том, что первый заместитель губернатора ЯНАО Александр Калинин рассматривается в качестве претендента на пост главы одного из регионов РФ.