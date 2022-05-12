Источник: заму Артюхова готовят кресло губернатора

12 мая 2022 в 17:45 Размер текста - 17 +

Александр Калинин может стать губернатором одного из российских регионов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Первый заместитель губернатора ЯНАО Александр Калинин рассматривается в качестве претендента на пост главы одного из регионов РФ. Об этом URA.RU сообщил источник в ямальских политических кругах. «Калинина сейчас рассматривают как возможного кандидата на должность губернатора одного из российских регионов. Вопрос пока не решен окончательно, идут обсуждения», — рассказал инсайдер агентства. О каком именно регионе идет речь, собеседник не уточнил. В правительстве ЯНАО на вопросы URA.RU сообщили, что пока не имеют сведений о возможном уходе первого зама губернатора со своего поста. «На данный момент такой информацией мы не владеем», — пояснили в пресс-службе властей округа. При этом политолог Александр Безделов в разговоре с URA.RU невысоко оценил шансы Калинина на повышение до главы какого-либо из российских регионов. «Есть длинная очередь из претендентов, включая сотрудников администрации президента и членов федерального правительства на посты губернаторов. Пока шансы минимальные», — объяснил эксперт. Александр Калинин был назначен первым заместителем главы ЯНАО в сентябре 2020 года. Он заменил на посту Алексея Ситникова, которого избрали вице-спикером заксобрания региона. Замгубернатора курирует сферы экономики, государственного заказа, имущественно-земельных отношений, торговли и продовольствия, природно-ресурсного регулирования и развития нефтегазового комплекса. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Округ белых ночей» .

Первый заместитель губернатора ЯНАО Александр Калинин рассматривается в качестве претендента на пост главы одного из регионов РФ. Об этом URA.RU сообщил источник в ямальских политических кругах. «Калинина сейчас рассматривают как возможного кандидата на должность губернатора одного из российских регионов. Вопрос пока не решен окончательно, идут обсуждения», — рассказал инсайдер агентства. О каком именно регионе идет речь, собеседник не уточнил. В правительстве ЯНАО на вопросы URA.RU сообщили, что пока не имеют сведений о возможном уходе первого зама губернатора со своего поста. «На данный момент такой информацией мы не владеем», — пояснили в пресс-службе властей округа. При этом политолог Александр Безделов в разговоре с URA.RU невысоко оценил шансы Калинина на повышение до главы какого-либо из российских регионов. «Есть длинная очередь из претендентов, включая сотрудников администрации президента и членов федерального правительства на посты губернаторов. Пока шансы минимальные», — объяснил эксперт. Александр Калинин был назначен первым заместителем главы ЯНАО в сентябре 2020 года. Он заменил на посту Алексея Ситникова, которого избрали вице-спикером заксобрания региона. Замгубернатора курирует сферы экономики, государственного заказа, имущественно-земельных отношений, торговли и продовольствия, природно-ресурсного регулирования и развития нефтегазового комплекса.