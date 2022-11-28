Разработку тюменских ученых будут использовать в атомной энергетике Турции

Тюменские ученые изобрели тренажер для АЭС Турции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Виртуальный сварочный тренажер, разработанный резидентами Тюменского технопарка, будут использовать для подготовки персонала турецкой АЭС «Аккую». Об этом сообщает Информационный центр правительства региона. Там добавили, что изобретение тюменских ученых поможет развить навыки по четырем видам сварки.

«Виртуальный сварочный тренажер, разработанный компанией-резидентом Тюменского технопарка, прошел приемку Росатома. Его будут использовать для подготовки персонала АЭС «Аккую» — важного российско-турецкого проекта. Ранее для этих целей служила продукция крупных немецких и американских производителей, указано в сообщении Инфоцентра.

Там добавили, что тренажер был разработан Центром дополнительного профессионального образования. Компания является резидентом «Сколково».

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