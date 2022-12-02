Депутат из ЯНАО показал приемы самообороны на открытом уроке

Участники открытого урока отработали приемы самообороны (фото из архива) Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Депутат гордумы Салехарда (ЯНАО) Игорь Павлиский на открытом уроке клуба физического и духовного совершенствования продемонстрировал приемы самообороны. Об этом сообщили на странице городской администрации в соцсети «ВКонтакте».

«Элементы самообороны в условиях боевых действий продемонстрировал депутат городской думы, президент Федерации армейского рукопашного боя Игорь Павлиский и его команда», — сообщили в мэрии. Участники урока также отработали навыки безопасного падения и оказания первой помощи в экстремальных ситуациях.

«Обучаем салехардцев разным техникам, которые всегда пригодятся. Уверен, что все присутствующие получили заряд сил и энергии на весь предстоящий день», — рассказал президент клуба «Лотос» Владимир Полупанов.

Ранее сообщалось, что жители Коротчаево предложили создать военно-патриотическое сообщество. Оно необходимо для общения с участниками боевых действий.

В Салехарде прошел открытый урок клуба физического и духовного совершенствования Администрация Салехарда, «ВКонтакте»