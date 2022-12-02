02 декабря 2022
01 декабря 2022

Депутат из ЯНАО показал приемы самообороны на открытом уроке

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Рабочий визит Михаила Бабича в Пермский кадетский корпус ПФО имени Героя России Ф. Кузьмина. Пермь, тренировка, удар, карате, кимоно, рукопашный бой, самооборона
Участники открытого урока отработали приемы самообороны (фото из архива) Фото:

Депутат гордумы Салехарда (ЯНАО) Игорь Павлиский на открытом уроке клуба физического и духовного совершенствования продемонстрировал приемы самообороны. Об этом сообщили на странице городской администрации в соцсети «ВКонтакте».

«Элементы самообороны в условиях боевых действий продемонстрировал депутат городской думы, президент Федерации армейского рукопашного боя Игорь Павлиский и его команда», — сообщили в мэрии. Участники урока также отработали навыки безопасного падения и оказания первой помощи в экстремальных ситуациях.

«Обучаем салехардцев разным техникам, которые всегда пригодятся. Уверен, что все присутствующие получили заряд сил и энергии на весь предстоящий день», — рассказал президент клуба «Лотос» Владимир Полупанов.

Ранее сообщалось, что жители Коротчаево предложили создать военно-патриотическое сообщество. Оно необходимо для общения с участниками боевых действий.

В Салехарде прошел открытый урок клуба физического и духовного совершенствования
Участники урока отработали приемы самообороны, навыки безопасного падения и оказания первой помощи в экстремальных ситуациях

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Депутат гордумы Салехарда (ЯНАО) Игорь Павлиский на открытом уроке клуба физического и духовного совершенствования продемонстрировал приемы самообороны. Об этом сообщили на странице городской администрации в соцсети «ВКонтакте». «Элементы самообороны в условиях боевых действий продемонстрировал депутат городской думы, президент Федерации армейского рукопашного боя Игорь Павлиский и его команда», — сообщили в мэрии. Участники урока также отработали навыки безопасного падения и оказания первой помощи в экстремальных ситуациях. «Обучаем салехардцев разным техникам, которые всегда пригодятся. Уверен, что все присутствующие получили заряд сил и энергии на весь предстоящий день», — рассказал президент клуба «Лотос» Владимир Полупанов. Ранее сообщалось, что жители Коротчаево предложили создать военно-патриотическое сообщество. Оно необходимо для общения с участниками боевых действий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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