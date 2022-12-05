Курганца, который стрелял в сотрудника кафе, задержали в Тюмени

05 декабря 2022 в 16:05 Размер текста - 17 +

Обвиняемый находился в федеральном розыске Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени задержали мужчину, который стрелял из травматического пистолета в охранника кафе в Катайске (Курганская область). Данная информация размещена в telegram-канале «МВД медиа». «Курганские оперативники во взаимодействии с тюменскими коллегами и при силовой поддержке СОБР Управления Росгвардии по Тюменской области задержали ранее неоднократно судимого 31-летнего мужчину. Он находился в федеральном розыске за совершение преступления в отношении сотрудника одного из кафе в курганском городе Катайске. Фигурант заключен под стражу», — указано в сообщении. По данным УМВД, в середине ноября во время конфликта с охранником обвиняемый несколько раз выстрелил из травматического пистолета в потерпевшего, после чего скрылся с места происшествия. Охранник получил незначительные телесные повреждения. Стрелявшего обвинили в покушении на убийство и объявили в федеральный розыск. Выяснилось, что мужчина жил на съемных квартирах, переезжая из города в город. Его поймали в Тюмени, когда он пытался вновь поменять квартиру. На сайте СУ СК РФ по Курганской области указано, что охранник был знакомым обвиняемого. В ночь на 14 ноября, когда произошло преступление, обвиняемый находился в нетрезвом состоянии. В ноябре мужчину заочно заключили под стражу.

В Тюмени задержали мужчину, который стрелял из травматического пистолета в охранника кафе в Катайске (Курганская область). Данная информация размещена в telegram-канале «МВД медиа». «Курганские оперативники во взаимодействии с тюменскими коллегами и при силовой поддержке СОБР Управления Росгвардии по Тюменской области задержали ранее неоднократно судимого 31-летнего мужчину. Он находился в федеральном розыске за совершение преступления в отношении сотрудника одного из кафе в курганском городе Катайске. Фигурант заключен под стражу», — указано в сообщении. По данным УМВД, в середине ноября во время конфликта с охранником обвиняемый несколько раз выстрелил из травматического пистолета в потерпевшего, после чего скрылся с места происшествия. Охранник получил незначительные телесные повреждения. Стрелявшего обвинили в покушении на убийство и объявили в федеральный розыск. Выяснилось, что мужчина жил на съемных квартирах, переезжая из города в город. Его поймали в Тюмени, когда он пытался вновь поменять квартиру. На сайте СУ СК РФ по Курганской области указано, что охранник был знакомым обвиняемого. В ночь на 14 ноября, когда произошло преступление, обвиняемый находился в нетрезвом состоянии. В ноябре мужчину заочно заключили под стражу.