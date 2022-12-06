06 декабря 2022
05 декабря 2022

Владельца магазина в ЯНАО наказали за повышение цен на продукты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торговый центр. Курган, продукты, покупатели, цены, супермаркет, продуктовая корзина, магазин, тележка с продуктами, покупки, покупатель, цены на продукты, продукты питания
Хозяин магазина повысил цены на чай, мясо и гречку Фото:

Владелец магазина «Мясной мир» в Надыме (ЯНАО) завышал цены на продукты. Об этом сообщается на сайте прокуратуры.

«Надымская городская прокуратура проверила соблюдение требований законодательства о ценообразовании в магазине „Мясной мир“. В ходе надзорных мероприятий выявлены факты превышения предельно допустимых торговых надбавок при установлении розничной цены на чай, тушку цыпленка, крупу гречневую», — говорится в сообщении.

Директору ООО «Мясной мир» внесли представление, в отношении виновных возбудили административное дело. Цены в магазине привели в соответствие с законодательством. «Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в Губкинском в магазине «Ямал Пурпе» завышали цены на социально значимые продукты. Владелец магазина поднял цены на яйцо и чай на 14%.

Подпишись на telegram-канал и следи за всеми самыми резонансными событиями Ямала: https://t.me/WhiteNightsYanao

Владелец магазина «Мясной мир» в Надыме (ЯНАО) завышал цены на продукты. Об этом сообщается на сайте прокуратуры. «Надымская городская прокуратура проверила соблюдение требований законодательства о ценообразовании в магазине „Мясной мир“. В ходе надзорных мероприятий выявлены факты превышения предельно допустимых торговых надбавок при установлении розничной цены на чай, тушку цыпленка, крупу гречневую», — говорится в сообщении. Директору ООО «Мясной мир» внесли представление, в отношении виновных возбудили административное дело. Цены в магазине привели в соответствие с законодательством. «Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в Губкинском в магазине «Ямал Пурпе» завышали цены на социально значимые продукты. Владелец магазина поднял цены на яйцо и чай на 14%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...