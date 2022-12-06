Владельца магазина в ЯНАО наказали за повышение цен на продукты

Владелец магазина «Мясной мир» в Надыме (ЯНАО) завышал цены на продукты. Об этом сообщается на сайте прокуратуры.
«Надымская городская прокуратура проверила соблюдение требований законодательства о ценообразовании в магазине „Мясной мир“. В ходе надзорных мероприятий выявлены факты превышения предельно допустимых торговых надбавок при установлении розничной цены на чай, тушку цыпленка, крупу гречневую», — говорится в сообщении.
Директору ООО «Мясной мир» внесли представление, в отношении виновных возбудили административное дело. Цены в магазине привели в соответствие с законодательством. «Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», — добавили в ведомстве.
Ранее URA.RU сообщало, что в Губкинском в магазине «Ямал Пурпе» завышали цены на социально значимые продукты. Владелец магазина поднял цены на яйцо и чай на 14%.
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