06 декабря 2022
05 декабря 2022

В ЯНАО устранили нарушение, которое угрожало безопасному полету вертолетов

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. ЯНАО, вертолет, закат, янао, тундра, солнце, ямал
Нарушения устранили после вмешательства прокуратуры Фото:

Мачта связи, установленная вблизи посадочной площадки в селе Шурышкары (ЯНАО), угрожала бозопасным полетам вертолетов. Об этом сообщается в соцсетях транспортной прокуратуры региона.

«Новоуренгойской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о безопасности полетов при содержании владельцем мачты связи, высотой 125 м, расположенной на расстоянии менее 1 км от посадочной площадки в с. Шурышкары. Световое ограждение на высотном объекте на протяжении длительного времени находилось в неисправном состоянии, что создавало угрозу безопасности полетов воздушным судам при их взлете и посадке», — говорится в сообщении.

Владельцу мачты внесли представление. Неисправности устранены.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО у вертолета Ми-8 обнаружили неисправность во время полета. Он принадлежит компании «Бурэнерго».

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Мачта связи, установленная вблизи посадочной площадки в селе Шурышкары (ЯНАО), угрожала бозопасным полетам вертолетов. Об этом сообщается в соцсетях транспортной прокуратуры региона. «Новоуренгойской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о безопасности полетов при содержании владельцем мачты связи, высотой 125 м, расположенной на расстоянии менее 1 км от посадочной площадки в с. Шурышкары. Световое ограждение на высотном объекте на протяжении длительного времени находилось в неисправном состоянии, что создавало угрозу безопасности полетов воздушным судам при их взлете и посадке», — говорится в сообщении. Владельцу мачты внесли представление. Неисправности устранены. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО у вертолета Ми-8 обнаружили неисправность во время полета. Он принадлежит компании «Бурэнерго».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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