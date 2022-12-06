В ЯНАО устранили нарушение, которое угрожало безопасному полету вертолетов

07 декабря 2022 в 11:04 Размер текста - 17 +

Нарушения устранили после вмешательства прокуратуры Фото: Максим Егоров © URA.RU Мачта связи, установленная вблизи посадочной площадки в селе Шурышкары (ЯНАО), угрожала бозопасным полетам вертолетов. Об этом сообщается в соцсетях транспортной прокуратуры региона. «Новоуренгойской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о безопасности полетов при содержании владельцем мачты связи, высотой 125 м, расположенной на расстоянии менее 1 км от посадочной площадки в с. Шурышкары. Световое ограждение на высотном объекте на протяжении длительного времени находилось в неисправном состоянии, что создавало угрозу безопасности полетов воздушным судам при их взлете и посадке», — говорится в сообщении. Владельцу мачты внесли представление. Неисправности устранены. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО у вертолета Ми-8 обнаружили неисправность во время полета. Он принадлежит компании «Бурэнерго».

Мачта связи, установленная вблизи посадочной площадки в селе Шурышкары (ЯНАО), угрожала бозопасным полетам вертолетов. Об этом сообщается в соцсетях транспортной прокуратуры региона. «Новоуренгойской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о безопасности полетов при содержании владельцем мачты связи, высотой 125 м, расположенной на расстоянии менее 1 км от посадочной площадки в с. Шурышкары. Световое ограждение на высотном объекте на протяжении длительного времени находилось в неисправном состоянии, что создавало угрозу безопасности полетов воздушным судам при их взлете и посадке», — говорится в сообщении. Владельцу мачты внесли представление. Неисправности устранены. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО у вертолета Ми-8 обнаружили неисправность во время полета. Он принадлежит компании «Бурэнерго».