Тюменские власти дадут льготы сотрудникам ФСБ

Сотрудники ФСБ смогут получать бесплатные лекарства за защиту границ России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Военнослужащим органов ФСБ, защищающим границы страны от провокаций и вторжения, хотят дать право на получение бесплатных лекарств в Тюменской области. Соответствующие поправки в постановление правительства подготовил департамент здравоохранения региона, они еще не утверждены, проходят антикоррупционную экспертизу. Также в список льготников планируют включить других силовиков и их семьи.

«Внести изменения в постановление об обеспечении граждан лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения по рецептам врача. Дополнить список получателей военнослужащими органов ФСБ, в том числе уволенными в запас (отставку), выполнявшими задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, а также в ходе вооруженной провокации на госгранице РФ и приграничных территориях субъектов, прилегающих к районам проведения спецоперации», — говорится в проекте, разработанном депздравом.

Также в список льготников хотят включить росгвардейцев, сотрудников УФСИН, прокуроров и следователей, которые получили увечья или стали инвалидами в ходе военной службы. Получать бесплатные лекарства смогут и члены семей вышеназванных силовиков, если последние погибли при исполнении своих обязанностей.

Ранее URA.RU писало и о других льготах, которые планируют установить на уровне региона власти Тюменской области. К примеру, компенсацию на обучение детей из многодетных семей в ссузах.