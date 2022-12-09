СК раскрыл, из-за чего вспыхнул пожар в московском ТЦ «Мега»

СК РФ: причиной возникновения пожара стало нарушение техники безопасности
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в садовом товариществе Южный. Екатеринбург, тушение пожара, пожарные, пожар в саду, горит дача
В СК подтвердили, что к возникновению пожара в ТЦ «Мега» привели сварочные работы с нарушением техники безопасности Фото:

В Следственном комитете подтвердили, что причиной пожара в ТЦ «Мега-Химки» стало нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ. Об этом сообщили в ведомстве.

«Следствием установлено, что к пожару в „Мега Химки“ привели проводившиеся там сварочные работы, не отвечавшие требованиям безопасности», — уточнили в комитете. Их слова приводит РИА Новости.

Ранее в МЧС сообщали о предварительной версии произошедшего. К пожару привело нарушение техники безопасности. Сам пожар был зафиксирован в 6 утра (по Мск). Сообщалось, что в ходе пожара погиб один человек.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

В Следственном комитете подтвердили, что причиной пожара в ТЦ «Мега-Химки» стало нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ. Об этом сообщили в ведомстве. «Следствием установлено, что к пожару в „Мега Химки“ привели проводившиеся там сварочные работы, не отвечавшие требованиям безопасности», — уточнили в комитете. Их слова приводит РИА Новости. Ранее в МЧС сообщали о предварительной версии произошедшего. К пожару привело нарушение техники безопасности. Сам пожар был зафиксирован в 6 утра (по Мск). Сообщалось, что в ходе пожара погиб один человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...