11 декабря 2022
10 декабря 2022

Тюменские бизнесмены рискуют потерять деньги из-за импортозамещения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Взятка, деньги. Тюмень, зарплата, микрокредитование, мелочь, кредит, оплата, микрокредиты, пять тысяч, денежные купюры, заработная плата, денежный вопрос, денежные займы, займы, продажа, деньги, кредитование, расчет, рубли, взятка, микрокредит, денежный перевод, бумажные деньги
Чтобы получить господдержку, оборудование нужно не только приобрести, а установить и запустить Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Тюменские предприниматели вынуждены приобретать и устанавливать новое оборудование, которое необходимо для выполнения задач по замещению импортной продукции. Об этом URA.RU сообщил директор департамента инвестиционной политики Тюменской области Антон Машуков. Он отметил: есть господдержка, но время на ее получение почти закончилось.

«Не все успели со сроками: найти, получить, оформить документы, установить и запустить. Мы продлеваем срок приема заявок на возмещение первого взноса по договорам лизинга. Чтобы люди могли возместить расходы и получить деньги вовремя, а не ждать следующего года», — отметил Машуков.

Прием заявок продлен до 16 декабря. После этого предпринимателям придется платить первый взнос по договорам лизинга самостоятельно. Больше всего Тюменская область нуждается в замещении импортных деталей и узлов для нефтегазового комплекса, машиностроения, энергетики. Следующие в списке — ЖКХ и сельское хозяйство.

Ранее URA.RU сообщало, что часть покинувших страну брендов смогут заменить турецкие производители. Взамен они будут покупать местные продукты.

Необходимость в импортозамещении возникла на фоне беспрецедентного санкционного давления на Россию со стороны США и стран ЕС. Западные лидеры открыто заявили, что с помощью различных ограничений хотят нанести максимальный урон по экономическому, социальному и гуманитарному секторам Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин сравнил подобные шаги с открытой агрессией.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Будьте в курсе всех главных новостей Тюменской области - читайте канал Темы Тюмени

Тюменские предприниматели вынуждены приобретать и устанавливать новое оборудование, которое необходимо для выполнения задач по замещению импортной продукции. Об этом URA.RU сообщил директор департамента инвестиционной политики Тюменской области Антон Машуков. Он отметил: есть господдержка, но время на ее получение почти закончилось. «Не все успели со сроками: найти, получить, оформить документы, установить и запустить. Мы продлеваем срок приема заявок на возмещение первого взноса по договорам лизинга. Чтобы люди могли возместить расходы и получить деньги вовремя, а не ждать следующего года», — отметил Машуков. Прием заявок продлен до 16 декабря. После этого предпринимателям придется платить первый взнос по договорам лизинга самостоятельно. Больше всего Тюменская область нуждается в замещении импортных деталей и узлов для нефтегазового комплекса, машиностроения, энергетики. Следующие в списке — ЖКХ и сельское хозяйство. Ранее URA.RU сообщало, что часть покинувших страну брендов смогут заменить турецкие производители. Взамен они будут покупать местные продукты. Необходимость в импортозамещении возникла на фоне беспрецедентного санкционного давления на Россию со стороны США и стран ЕС. Западные лидеры открыто заявили, что с помощью различных ограничений хотят нанести максимальный урон по экономическому, социальному и гуманитарному секторам Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин сравнил подобные шаги с открытой агрессией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...