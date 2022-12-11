Тюменские бизнесмены рискуют потерять деньги из-за импортозамещения

Чтобы получить господдержку, оборудование нужно не только приобрести, а установить и запустить Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Тюменские предприниматели вынуждены приобретать и устанавливать новое оборудование, которое необходимо для выполнения задач по замещению импортной продукции. Об этом URA.RU сообщил директор департамента инвестиционной политики Тюменской области Антон Машуков. Он отметил: есть господдержка, но время на ее получение почти закончилось.

«Не все успели со сроками: найти, получить, оформить документы, установить и запустить. Мы продлеваем срок приема заявок на возмещение первого взноса по договорам лизинга. Чтобы люди могли возместить расходы и получить деньги вовремя, а не ждать следующего года», — отметил Машуков.

Прием заявок продлен до 16 декабря. После этого предпринимателям придется платить первый взнос по договорам лизинга самостоятельно. Больше всего Тюменская область нуждается в замещении импортных деталей и узлов для нефтегазового комплекса, машиностроения, энергетики. Следующие в списке — ЖКХ и сельское хозяйство.

Ранее URA.RU сообщало, что часть покинувших страну брендов смогут заменить турецкие производители. Взамен они будут покупать местные продукты.

Необходимость в импортозамещении возникла на фоне беспрецедентного санкционного давления на Россию со стороны США и стран ЕС. Западные лидеры открыто заявили, что с помощью различных ограничений хотят нанести максимальный урон по экономическому, социальному и гуманитарному секторам Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин сравнил подобные шаги с открытой агрессией.