В Тюмени резко подорожали новогодние елки

Живые елки продают в Тюмени по 10 тысяч рублей за штуку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Живые елки на уличных базарах Тюмени подорожали до 10 тысяч рублей за единицу. Об этом URA.RU рассказали горожане, которые заметили рост цен на деревья. При этом ранее специалисты прогнозировали, что максимальная стоимость главного символа Нового года не превысит 4,5 тысячи рублей.

«10 тысяч рублей — это максимальная стоимость у уличных торговцев. Очень большое, красивое дерево. Также под него дают деревянную подставку. Но все равно слишком дорого. Средняя цена деревьев — 5 тысяч рублей за единицу», — сообщила одна из жительниц Тюмени в разговоре с агентством.

Она уточнила, что новогодними елками торгуют в районе тюменского ТРЦ «Кристалл». «Как я поняла, это не официальный елочный базар. Просто люди стоят, торгуют елками и пихтовыми ветками. Может быть, отсюда и такие цены», — добавила тюменка в беседе с URA.RU.

В управлении ФАС по Тюменской области агентству сообщили, что цены на елки не подлежат государственному регулированию. «Цены на продовольственные и непродовольственные товары государственному регулированию не подлежат, то есть устанавливаются хозяйствующими субъектами самостоятельно. Установление ограничений стоимости товаров, включая ели при реализации на елочных базарах, действующим законодательством РФ не предусмотрено», — сообщили там URA.RU.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени ожидается беспрецедентный рост цен на новогодние елки. По прогнозам экспертов, стоимость елей высотой 3 метра составит 4,5 тысячи рублей за единицу.