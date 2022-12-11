В ЯНАО с начала года ряд лекарственных препаратов подорожал в два раза

Лекарственные препараты с начала года подорожали до 100% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ЯНАО с начала года замечена динамика роста цен на ряд лекарственных препаратов. Как сообщается на сайте окружного департамента государственных закупок, стоимость некоторых лекарственных препаратов возросла почти в два раза.

«Динамика цен на лекарственные препараты: кардионат, капсулы 250 мг — средняя цена на 1 января 2022 года 166 рублей, средняя цена на 8 декабря — 330 рублей. Рост составил 99%. Флуконазол-OBL, капсулы 150 мг — 1 января средняя цена 34,8 рубля, на 8 декабря — 69 рублей. Цена увеличилась на 98%», — сообщается на сайте закупок.

Салициловая кислота, раствор для наружного применения (спиртовой) 2%, ипратропия бромид+фенотерол аэрозоль для ингаляций, амиодарон и экоклав с начала года подорожали на 25—43%.

URA.RU обратилось за комментарием в окружное правительство. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители Лабытнанги пожаловались на то, что больницы перестали выдавать инсулин на длительный срок. А некоторым пенсионерам с начала года не выдавали дорогостоящие лекарства.