Авиакомпании не хотят перевозить курганских медиков и пациентов

Аукцион по воздушной транспортировке медиков и пациентов в Курганской области не состоялся

Заказчик готов был потратить 85 млн рублей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Ни одна из авиакомпаний не выразила желание транспортировать медперсонал и пациентов на территории Курганской области в следующем году. Заказчиком выступал региональный центр медицины катастроф, передают СМИ.

«По итогам 10 дней торгов не поступило ни одной заявки от потенциальных подрядчиков. Госучреждение готово было заплатить до 85 млн рублей (начальная и максимальная цена контракта — прим. URA.RU) исполнителю контракта. В рамках закупки планировалось закрыть потребность региона на 2023 год», — пишет «Правда УрФО».

Согласно проектной документации, общее время работ — 484 летных часа. Выполнять полеты подрядная организация должна по требованию заказчика. В СМИ подчеркивают, что у властей остается мало времени для реализации контракта. К своим обязанностям подрядчик должен приступить в январе следующего года.

URA.RU писало ранее, что власти региона не смогли с первого раза продать здание, в котором раньше располагалась больница села Альменево. Не нашлось ни одного желающего его купить.