Свердловские грузовики со стройматериалами задержали на трассе «Иртыш» в Курганской области. Четыре тяжеловеса везли продукцию с превышением допустимой массы более чем на 50%. Об этом сообщает МТУ Ространснадзора по Уральскому округу.
«На 259 км трассы Р-254 „Иртыш“ были задержаны четыре большегрузных автомобиля. У них была превышена допустимая масса груза более чем на 50%», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Перегруз был выявлен в пункте весогабаритного контроля. На владельцев составлены протоколы об административном правонарушении. Решается вопрос о привлечении к административной ответственности грузоотправителя. Все материалы также будут направлены владельцам дороги ФКУ «Южный Урал» для взыскания вреда, причиненного виновными юридическими лицами. Транспортные дорожники призывают участников рынка грузоперевозок соблюдать весогабаритные параметры и беречь дороги.
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