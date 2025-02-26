Свердловские грузовики со стройматериалами задержали по пути в Курган. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Четыре фуры с перегрузом поймали на курганской трассе
Четыре фуры с перегрузом поймали на курганской трассе Фото:

Свердловские грузовики со стройматериалами задержали на трассе «Иртыш» в Курганской области. Четыре тяжеловеса везли продукцию с превышением допустимой массы более чем на 50%. Об этом сообщает МТУ Ространснадзора по Уральскому округу. 

«На 259 км трассы Р-254 „Иртыш“ были задержаны четыре большегрузных автомобиля. У них была превышена допустимая масса груза более чем на 50%», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Перегруз был выявлен в пункте весогабаритного контроля. На владельцев составлены протоколы об административном правонарушении. Решается вопрос о привлечении к административной ответственности грузоотправителя. Все материалы также будут направлены владельцам дороги ФКУ «Южный Урал» для взыскания вреда, причиненного виновными юридическими лицами. Транспортные дорожники призывают участников рынка грузоперевозок соблюдать весогабаритные параметры и беречь дороги. 

На трассе задержали четыре фуры с перегрузом
На трассе задержали четыре фуры с перегрузом
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свердловские грузовики со стройматериалами задержали на трассе «Иртыш» в Курганской области. Четыре тяжеловеса везли продукцию с превышением допустимой массы более чем на 50%. Об этом сообщает МТУ Ространснадзора по Уральскому округу.  «На 259 км трассы Р-254 „Иртыш“ были задержаны четыре большегрузных автомобиля. У них была превышена допустимая масса груза более чем на 50%», — сообщается в telegram-канале ведомства. Перегруз был выявлен в пункте весогабаритного контроля. На владельцев составлены протоколы об административном правонарушении. Решается вопрос о привлечении к административной ответственности грузоотправителя. Все материалы также будут направлены владельцам дороги ФКУ «Южный Урал» для взыскания вреда, причиненного виновными юридическими лицами. Транспортные дорожники призывают участников рынка грузоперевозок соблюдать весогабаритные параметры и беречь дороги. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...