ВС РФ ударили «Искандерами» по ВСУ в Сумах. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Удар «Искандера» уничтожил 25 военнослужащих ВСУ, заявили в Минобороны РФ
Удар «Искандера» уничтожил 25 военнослужащих ВСУ, заявили в Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ осуществили удар по украинским войскам с применением комплексов «Искандер» к югу от города Сумы на территории Украины. Эта информация была озвучена представителями Минобороны РФ.

«Российские военные нанесли удар „Искандером“ по позиции ВСУ южнее Сум», — передает сообщение Минобороны РИА Новости. В результате удара были уничтожены пусковая установка системы С-300ПС, станция наведения ракет, а также ликвидировано до 25 военнослужащих.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВС РФ осуществили удар по украинским войскам с применением комплексов «Искандер» к югу от города Сумы на территории Украины. Эта информация была озвучена представителями Минобороны РФ. «Российские военные нанесли удар „Искандером“ по позиции ВСУ южнее Сум», — передает сообщение Минобороны РИА Новости. В результате удара были уничтожены пусковая установка системы С-300ПС, станция наведения ракет, а также ликвидировано до 25 военнослужащих.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...