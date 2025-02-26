Удар «Искандера» уничтожил 25 военнослужащих ВСУ, заявили в Минобороны РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВС РФ осуществили удар по украинским войскам с применением комплексов «Искандер» к югу от города Сумы на территории Украины. Эта информация была озвучена представителями Минобороны РФ.
«Российские военные нанесли удар „Искандером“ по позиции ВСУ южнее Сум», — передает сообщение Минобороны РИА Новости. В результате удара были уничтожены пусковая установка системы С-300ПС, станция наведения ракет, а также ликвидировано до 25 военнослужащих.
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