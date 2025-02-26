Челябинец рассказал о своем предке, чье воинское захоронение нашли во Франции

Останки русского воина, защищавшего Францию, перезахоронят в Шадринске
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Из Франции привезут прах русского солдата в Россию
Из Франции привезут прах русского солдата в Россию Фото:

Во Франции нашли захоронение русского солдата Александра Бушуева, который сражался здесь против немцев в годы первой мировой войны. Его останки будут захоронены на родине в Шадринске (Курганская область). Об этом рассказал внучатый племянник Юрий, живущий в Челябинске.

«Прах Александра Бушуева перевезут в Шадринск. Полевое захоронение воина было обнаружено в районе коммуны Курси во Франции. Здесь весной 1917 года сложил голову русский солдат», — передает РИА Новости со ссылкой на родственника воина.

Уточняется, что во Франции воевали еще несколько земляков Бушуева. Все они были родом из Шадринского уезда.

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Во Франции нашли захоронение русского солдата Александра Бушуева, который сражался здесь против немцев в годы первой мировой войны. Его останки будут захоронены на родине в Шадринске (Курганская область). Об этом рассказал внучатый племянник Юрий, живущий в Челябинске. «Прах Александра Бушуева перевезут в Шадринск. Полевое захоронение воина было обнаружено в районе коммуны Курси во Франции. Здесь весной 1917 года сложил голову русский солдат», — передает РИА Новости со ссылкой на родственника воина. Уточняется, что во Франции воевали еще несколько земляков Бушуева. Все они были родом из Шадринского уезда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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