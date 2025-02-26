Женщина-пассажир получила смертельные травмы на трассе Екатеринбург — Курган. Легковой автомобиль, в котором она ехала, на встречной полосе врезался в фуру. Об этом информирует региональная Госавтоинспекция.
«ДТП произошло в 15:45 на 259-м километре автодороги Екатеринбург — Шадринск — Курган», — приводит подробности сотрудник курганской ГАИ. Авария, в которой погибла 61-летняя женщина, случилась недалеко от кругового перекрестка, так называемого Тюменского кольца.
По данным ГАИ, водитель автомобиля Hyundai выехал на встречную полосу для обгона. Там он столкнулся с фурой МАЗ. После удара седан и грузовик улетели в кювет. Сидевшая спереди женщина-пассажир получила смертельные травмы. Водителя седана доставили в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.
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