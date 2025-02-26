На курганской трассе на Екатеринбург в страшном ДТП с фурой погиб человек. Видео

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Человек погиб на курганской трассе после столкновения с фурой
Человек погиб на курганской трассе после столкновения с фурой Фото:
новость из сюжета
Резонансные ДТП в Курганской области

Женщина-пассажир получила смертельные травмы на трассе Екатеринбург — Курган. Легковой автомобиль, в котором она ехала, на встречной полосе врезался в фуру. Об этом информирует региональная Госавтоинспекция.

«ДТП произошло в 15:45 на 259-м километре автодороги Екатеринбург — Шадринск — Курган», — приводит подробности сотрудник курганской ГАИ. Авария, в которой погибла 61-летняя женщина, случилась недалеко от кругового перекрестка, так называемого Тюменского кольца.

По данным ГАИ, водитель автомобиля Hyundai выехал на встречную полосу для обгона. Там он столкнулся с фурой МАЗ. После удара седан и грузовик улетели в кювет. Сидевшая спереди женщина-пассажир получила смертельные травмы. Водителя седана доставили в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.

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Женщина-пассажир получила смертельные травмы на трассе Екатеринбург — Курган. Легковой автомобиль, в котором она ехала, на встречной полосе врезался в фуру. Об этом информирует региональная Госавтоинспекция. «ДТП произошло в 15:45 на 259-м километре автодороги Екатеринбург — Шадринск — Курган», — приводит подробности сотрудник курганской ГАИ. Авария, в которой погибла 61-летняя женщина, случилась недалеко от кругового перекрестка, так называемого Тюменского кольца. По данным ГАИ, водитель автомобиля Hyundai выехал на встречную полосу для обгона. Там он столкнулся с фурой МАЗ. После удара седан и грузовик улетели в кювет. Сидевшая спереди женщина-пассажир получила смертельные травмы. Водителя седана доставили в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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