Politico: в Госдепе США разрабатывают план по возобновлению помощи Украине

Сотрудники Госдепартамента США работают над расширением списка исключений из режима приостановки помощи другим странам. Планируется продолжать поддержку Украины. Об этом сообщает Politico.
«Высокопоставленные чиновники Госдепа США составляют список дополнительных исключений из заморозки иностранной помощи для Украины. Они могли бы предоставить стране доступ к некоторой экономической и связанной с безопасностью помощи, которая в настоящее время приостановлена», — отмечают американские журналисты, ссылаясь на свои источники из Госдепартамента.
В материале также отмечается, что существуют внутренние разногласия в администрации президента США относительно политики в отношении Украины. Процесс рассмотрения исключений для Киева идет в обход отдела внешней помощи. Журналисты также вспомнили заявления лидера США Дональда Трампа, направленные против украинского лидера Владимира Зеленского в последнее время. В Politico предполагают, что Трамп вскоре может полностью отвернуться от Киева.
На следующий день после своей инаугурации Дональд Трамп подписал указ о приостановке помощи на 90 дней другим странам. В том числе и Украине.
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