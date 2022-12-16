Главврач курганской психбольницы ездила в суд по иску учителя, который писал Путину

Главный врач Курганской психоневрологической больницы Ирина Соболева приезжала в суд по иску учителя из Звериноголовского района Владимира Кочеулова, который ранее судился со школой и больницей из-за психиатрического освидетельствования и отстранения от работы. Об этом URA.RU рассказал сам Кочеулов. Иск Кочеулова направлен на новое рассмотрение.
«Главный врач Курганской психбольницы Ирина Соболева впервые побывала в суде по моему делу. Возможно, из-за того, что мы привлекаем депздрав в качестве третьего лица на стороне ответчика. Думаю, что на следующее заседание (после нового года) она тоже приедет вместе с представителем департамента здравоохранения», — сказал Кочеулов.
Кочеулов пояснило, что привлекает к делу депздрав из-за нарушений процедуры формирования комиссии по психиатрическому освидетельствованию. «Для освидетельствования депздрав должен был сформировать комиссию в составе до 15 человек. Учителей Звериноголовской школы освидетельствовал один врач, а конкретно у меня была неправомочная комиссия из трех человек», — пояснил он. Суд также удовлетворил требование о привлечении в качестве третьего лица прокуратуры Курганской области, так как педагогов Звериноголовской школы направляли на освидетельствование по требованию районной прокуратуры. Суд приступит к новому рассмотрению иска Кочеулова к школе и больнице в январе 2023 года.
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Главный врач Курганской психоневрологической больницы Ирина Соболева приезжала в суд по иску учителя из Звериноголовского района Владимира Кочеулова, который ранее судился со школой и больницей из-за психиатрического освидетельствования и отстранения от работы. Об этом URA.RU рассказал сам Кочеулов. Иск Кочеулова направлен на новое рассмотрение. «Главный врач Курганской психбольницы Ирина Соболева впервые побывала в суде по моему делу. Возможно, из-за того, что мы привлекаем депздрав в качестве третьего лица на стороне ответчика. Думаю, что на следующее заседание (после нового года) она тоже приедет вместе с представителем департамента здравоохранения», — сказал Кочеулов. Кочеулов пояснило, что привлекает к делу депздрав из-за нарушений процедуры формирования комиссии по психиатрическому освидетельствованию. «Для освидетельствования депздрав должен был сформировать комиссию в составе до 15 человек. Учителей Звериноголовской школы освидетельствовал один врач, а конкретно у меня была неправомочная комиссия из трех человек», — пояснил он. Суд также удовлетворил требование о привлечении в качестве третьего лица прокуратуры Курганской области, так как педагогов Звериноголовской школы направляли на освидетельствование по требованию районной прокуратуры. Суд приступит к новому рассмотрению иска Кочеулова к школе и больнице в январе 2023 года. Ранее URA.RU писало, что кассационный суд Челябинска отменил решение двух судебных инстанций Курганской области по иску учителя Кочеулова. В декабре 2021 года учитель истории Владимир Кочеулов был отстранен от работы из-за психиатрического освидетельствования. Педагог подал в суд на школу и психбольницу, так как учителя общеобразовательных школ не подлежали обязательному психиатрическому освидетельствованию, а сама медпроцедура была выполнена с нарушениями. Суд отменил приказ об отстранении и обязал школу выплатить педагогу более 40 тысяч рублей. Позже вышел приказ Минздрава, согласно которому с 1 сентября 2022 года все педагогические работники подлежат психиатрическому освидетельствованию. Учитывая это, Кочеулов принял решение уйти из профессии после 25 лет работы в школе. В регионе он стал известен после жалобы президенту РФ Владимиру Путину на невыплату зарплат, после чего был уволен высокопоставленный чиновник.