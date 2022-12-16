Главврач курганской психбольницы ездила в суд по иску учителя, который писал Путину

16 декабря 2022 в 19:59 Размер текста - 17 +

Главврач Курганской психоневрологической больницы Ирина Соболева ездила в Звериноголовский суд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Главный врач Курганской психоневрологической больницы Ирина Соболева приезжала в суд по иску учителя из Звериноголовского района Владимира Кочеулова, который ранее судился со школой и больницей из-за психиатрического освидетельствования и отстранения от работы. Об этом URA.RU рассказал сам Кочеулов. Иск Кочеулова направлен на новое рассмотрение. «Главный врач Курганской психбольницы Ирина Соболева впервые побывала в суде по моему делу. Возможно, из-за того, что мы привлекаем депздрав в качестве третьего лица на стороне ответчика. Думаю, что на следующее заседание (после нового года) она тоже приедет вместе с представителем департамента здравоохранения», — сказал Кочеулов. Кочеулов пояснило, что привлекает к делу депздрав из-за нарушений процедуры формирования комиссии по психиатрическому освидетельствованию. «Для освидетельствования депздрав должен был сформировать комиссию в составе до 15 человек. Учителей Звериноголовской школы освидетельствовал один врач, а конкретно у меня была неправомочная комиссия из трех человек», — пояснил он. Суд также удовлетворил требование о привлечении в качестве третьего лица прокуратуры Курганской области, так как педагогов Звериноголовской школы направляли на освидетельствование по требованию районной прокуратуры. Суд приступит к новому рассмотрению иска Кочеулова к школе и больнице в январе 2023 года. Ранее URA.RU писало, что кассационный суд Челябинска отменил решение двух судебных инстанций Курганской области по иску учителя Кочеулова. В декабре 2021 года учитель истории Владимир Кочеулов был отстранен от работы из-за психиатрического освидетельствования. Педагог подал в суд на школу и психбольницу, так как учителя общеобразовательных школ не подлежали обязательному психиатрическому освидетельствованию, а сама медпроцедура была выполнена с нарушениями. Суд отменил приказ об отстранении и обязал школу выплатить педагогу более 40 тысяч рублей. Позже вышел приказ Минздрава, согласно которому с 1 сентября 2022 года все педагогические работники подлежат психиатрическому освидетельствованию. Учитывая это, Кочеулов принял решение уйти из профессии после 25 лет работы в школе. В регионе он стал известен после жалобы президенту РФ Владимиру Путину на невыплату зарплат, после чего был уволен высокопоставленный чиновник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главный врач Курганской психоневрологической больницы Ирина Соболева приезжала в суд по иску учителя из Звериноголовского района Владимира Кочеулова, который ранее судился со школой и больницей из-за психиатрического освидетельствования и отстранения от работы. Об этом URA.RU рассказал сам Кочеулов. Иск Кочеулова направлен на новое рассмотрение. «Главный врач Курганской психбольницы Ирина Соболева впервые побывала в суде по моему делу. Возможно, из-за того, что мы привлекаем депздрав в качестве третьего лица на стороне ответчика. Думаю, что на следующее заседание (после нового года) она тоже приедет вместе с представителем департамента здравоохранения», — сказал Кочеулов. Кочеулов пояснило, что привлекает к делу депздрав из-за нарушений процедуры формирования комиссии по психиатрическому освидетельствованию. «Для освидетельствования депздрав должен был сформировать комиссию в составе до 15 человек. Учителей Звериноголовской школы освидетельствовал один врач, а конкретно у меня была неправомочная комиссия из трех человек», — пояснил он. Суд также удовлетворил требование о привлечении в качестве третьего лица прокуратуры Курганской области, так как педагогов Звериноголовской школы направляли на освидетельствование по требованию районной прокуратуры. Суд приступит к новому рассмотрению иска Кочеулова к школе и больнице в январе 2023 года. Ранее URA.RU писало, что кассационный суд Челябинска отменил решение двух судебных инстанций Курганской области по иску учителя Кочеулова. В декабре 2021 года учитель истории Владимир Кочеулов был отстранен от работы из-за психиатрического освидетельствования. Педагог подал в суд на школу и психбольницу, так как учителя общеобразовательных школ не подлежали обязательному психиатрическому освидетельствованию, а сама медпроцедура была выполнена с нарушениями. Суд отменил приказ об отстранении и обязал школу выплатить педагогу более 40 тысяч рублей. Позже вышел приказ Минздрава, согласно которому с 1 сентября 2022 года все педагогические работники подлежат психиатрическому освидетельствованию. Учитывая это, Кочеулов принял решение уйти из профессии после 25 лет работы в школе. В регионе он стал известен после жалобы президенту РФ Владимиру Путину на невыплату зарплат, после чего был уволен высокопоставленный чиновник.