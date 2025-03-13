Куда ходят на ланчи топ-чиновники и депутаты в Екатеринбурге: список мест

Свердловские политики любят обедать в ресторанах, а не бюджетных столовых

13 марта 2025 в 22:02 Размер текста - 17 +

Контейнеры с едой на работу представители власти не носят — кушают в заведениях Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Лишь немногие статусные представители свердловской и екатеринбургской власти обедают в казенных столовых. Чиновники депутаты уходят на бизнес-ланчи в заведения по соседству с домами, где принимаются решения. Члены свердловского правительства и депутаты заксобрания, например, облюбовали рестораны в башне «Исеть», а чиновники мэрии — «Европу» и малозаметное место за «Пассажем». Полная подборка точек питания (на основе опроса госслужащих) — в материале URA.RU. Здания свердловского правительства и заксобрания располагаются на Октябрьской площади — рядом с гостиницей «Хаятт», башней «Исеть» и «Ельцин Центром». И этим расположением министры, их заместители и депутаты охотно пользуются. «Перекусить и обсудить несложный вопрос — это в „Корову“ или Breadway. А если встреча высокого уровня, где требуются тишина и уединение — это „Хаятт“ (там несколько ресторанов, — прим. URA.RU) или VIP-комната „Барбориса“», — рассказывает знакомый областной управленец. А один депутат поделился, что он и коллеги иногда любят обедать также в «Высоте» (ТЦ Limerance). В Breadway в будни можно встретить многих чиновников… Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU С 12:00 до 17:00 часов там можно купить обед, в подарок к которому идет бокал вина. Каждую неделю меню обновляется. Можно составить свой комплекс — например, с хачапури по-мегрельски (260 рублей), огородным салатом с узбекскими томатами и маслом (295 рублей) и борщом (295 рублей). Хинкали дополнительно стоят 140-210 рублей за штуку в зависимости от начинки. Обед в «Корове» обходится гостям в 560-690 рублей — в зависимости от блюд. Можно заказать просто салат и суп или дополнить ланч закуской и горячим. За напитки и булочки нужно платить отдельно — 70 и 30 рублей. Время бизнес-ланчей — с 12:00 до 16:00. А в «Барборисе» и Breadway бизнес-ланчей нет, но в Breadway есть завтраки — с 9:00 до 14:00 часов. В меню большой выбор каш, блюд из яиц, творога, выпечка и десерты, полезные завтраки — чиа-пудинг, боулы. Стоимость позиций начинается от 220 рублей (плетенка с маком), поллитра чая обойдется в 300-400 рублей. Сотрудников городской администрации (а еще некоторых министров и силовиков) часто можно встретить в «Сербской таверне» (Театральный пер., 5А). «Близко, недорого и сытно, каждую неделю обновляется меню», — объясняет выбор один из собеседников. При этом некоторые считают, что в последний год заведение испортилось. И предпочитают ходить на ланчи в Double grill&bar (с 12:00 до 17:00). Готовых комплексов там нет, нужно собрать самому. Стоимость салатов начинается от 210 рублей, супов — от 290, горячего — от 330. Отдельно есть гарниры, десерты и напитки. … в «Сойке» их поменьше Фото: Анастасия Соргина © URA.RU Через дорогу от мэрии в сторону правительства по улице 8 Марта есть рестораны «Сойка» и «Гастроли». В меню обедов в «Сойке» с 12:00 до 17:00 часов — закуски, роллы, супы, пельмени, вок, японский гриль. Стоимость позиций — от 360 до 760 рублей, напитки и десерты отдельно — за 390 — 550 рублей. В «Гастролях» с 9:00 до 16:00 гостям предлагают континентальные завтраки стоимостью от 760 рублей. В эту цену входят вареное яйцо среднего размера, мортаделла, моцарелла, паштет, джем, бриошь, круассан. Отдельно можно купить бутерброды, круассаны, панкейки, каши, гранолу. Не любят уходить далеко от работы во время обеда и сотрудники губернаторской резиденции на Горького, 21. Чаще всего их можно встретить в «Паштете», который находится в 100 метрах от здания, в кондитерской «Мария» напротив, или в Bukowski Grill. Бизнес-ланчи в «Паштете» действуют с 12:00 до 16:00 часов. Самый бюджетный салат — с картофелем, опятами и свежим хреном — обходится чиновникам в 250 рублей, куриный бульон с яйцом — 230. За куриное филе под сыром с помидорами и птитимом нужно будет заплатить 390 рублей, стоимость десертов от 190 рублей. Кондитерская «Мария» сделана на европейский лад Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В «Марии» очень много вкусных перекусов — выпечка, пирожные, конфеты ручной работы (стоимость одной штуки — 120 рублей), торты. В Bukowski Grill завтраки до 12:00 часов. Фирменный — с глазуньей из двух яиц, беконом, говяжьей колбаской, драником, малосольными огурцами, шампиньонами и фасолью стоит 525 рублей. В меню также есть рисовая каша за 195 рублей, добавки — орехи, фрукты — нужно оплатить отдельно; омлет, сырники. С 12:00 до 16:00 действуют ланчи — салат, суп, горячее (стоимость одной позиции — от 155). Есть фирменный мясоланч с бургером или стейком — от 555 рублей. Некоторые чиновники-старожилы до сих пор захаживают в легендарный ресторан Rosy Jane на Ленина, 34. Там предлагают и завтраки — с 9:00 до 12:00 часов, и обеды — с 12:00 до 17:00. Английский завтрак обойдется в 530 рублей, по отдельности можно заказать каши, блюда из яиц, блинчики, оладьи, к ним — напитки. В обед можно собрать свой комплекс, предложения по блюдам стандартные — салаты (от 220 рублей), супы (от 295), горячее (от 320). Работники уральского полпредства президента чаще всего ходят за едой в бистро «Горожане». В том числе полпред Артем Жога — об этом он сам говорил в одном из интервью. С 8:30 там действуют завтраки (от 350 рублей за блюдо, напитки отдельно). Кто готов пройти чуть дальше, за мост — в «Итальянцы» или «Рыба Love». Там можно собрать свой комплекс — из салатов, супов, закусок, горячих блюд, десертов. Цезарь с цыпленком в «Итальянцах» обойдется в 390 рублей, куриный суп с яйцом в 300. В «Рыба Love» стоимость салатов начинается от 310 рублей, супов — от 270. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Лишь немногие статусные представители свердловской и екатеринбургской власти обедают в казенных столовых. Чиновники депутаты уходят на бизнес-ланчи в заведения по соседству с домами, где принимаются решения. Члены свердловского правительства и депутаты заксобрания, например, облюбовали рестораны в башне «Исеть», а чиновники мэрии — «Европу» и малозаметное место за «Пассажем». Полная подборка точек питания (на основе опроса госслужащих) — в материале URA.RU. Здания свердловского правительства и заксобрания располагаются на Октябрьской площади — рядом с гостиницей «Хаятт», башней «Исеть» и «Ельцин Центром». И этим расположением министры, их заместители и депутаты охотно пользуются. «Перекусить и обсудить несложный вопрос — это в „Корову“ или Breadway. А если встреча высокого уровня, где требуются тишина и уединение — это „Хаятт“ (там несколько ресторанов, — прим. URA.RU) или VIP-комната „Барбориса“», — рассказывает знакомый областной управленец. А один депутат поделился, что он и коллеги иногда любят обедать также в «Высоте» (ТЦ Limerance). С 12:00 до 17:00 часов там можно купить обед, в подарок к которому идет бокал вина. Каждую неделю меню обновляется. Можно составить свой комплекс — например, с хачапури по-мегрельски (260 рублей), огородным салатом с узбекскими томатами и маслом (295 рублей) и борщом (295 рублей). Хинкали дополнительно стоят 140-210 рублей за штуку в зависимости от начинки. Обед в «Корове» обходится гостям в 560-690 рублей — в зависимости от блюд. Можно заказать просто салат и суп или дополнить ланч закуской и горячим. За напитки и булочки нужно платить отдельно — 70 и 30 рублей. Время бизнес-ланчей — с 12:00 до 16:00. А в «Барборисе» и Breadway бизнес-ланчей нет, но в Breadway есть завтраки — с 9:00 до 14:00 часов. В меню большой выбор каш, блюд из яиц, творога, выпечка и десерты, полезные завтраки — чиа-пудинг, боулы. Стоимость позиций начинается от 220 рублей (плетенка с маком), поллитра чая обойдется в 300-400 рублей. Сотрудников городской администрации (а еще некоторых министров и силовиков) часто можно встретить в «Сербской таверне» (Театральный пер., 5А). «Близко, недорого и сытно, каждую неделю обновляется меню», — объясняет выбор один из собеседников. При этом некоторые считают, что в последний год заведение испортилось. И предпочитают ходить на ланчи в Double grill&bar (с 12:00 до 17:00). Готовых комплексов там нет, нужно собрать самому. Стоимость салатов начинается от 210 рублей, супов — от 290, горячего — от 330. Отдельно есть гарниры, десерты и напитки. Через дорогу от мэрии в сторону правительства по улице 8 Марта есть рестораны «Сойка» и «Гастроли». В меню обедов в «Сойке» с 12:00 до 17:00 часов — закуски, роллы, супы, пельмени, вок, японский гриль. Стоимость позиций — от 360 до 760 рублей, напитки и десерты отдельно — за 390 — 550 рублей. В «Гастролях» с 9:00 до 16:00 гостям предлагают континентальные завтраки стоимостью от 760 рублей. В эту цену входят вареное яйцо среднего размера, мортаделла, моцарелла, паштет, джем, бриошь, круассан. Отдельно можно купить бутерброды, круассаны, панкейки, каши, гранолу. Не любят уходить далеко от работы во время обеда и сотрудники губернаторской резиденции на Горького, 21. Чаще всего их можно встретить в «Паштете», который находится в 100 метрах от здания, в кондитерской «Мария» напротив, или в Bukowski Grill. Бизнес-ланчи в «Паштете» действуют с 12:00 до 16:00 часов. Самый бюджетный салат — с картофелем, опятами и свежим хреном — обходится чиновникам в 250 рублей, куриный бульон с яйцом — 230. За куриное филе под сыром с помидорами и птитимом нужно будет заплатить 390 рублей, стоимость десертов от 190 рублей. В «Марии» очень много вкусных перекусов — выпечка, пирожные, конфеты ручной работы (стоимость одной штуки — 120 рублей), торты. В Bukowski Grill завтраки до 12:00 часов. Фирменный — с глазуньей из двух яиц, беконом, говяжьей колбаской, драником, малосольными огурцами, шампиньонами и фасолью стоит 525 рублей. В меню также есть рисовая каша за 195 рублей, добавки — орехи, фрукты — нужно оплатить отдельно; омлет, сырники. С 12:00 до 16:00 действуют ланчи — салат, суп, горячее (стоимость одной позиции — от 155). Есть фирменный мясоланч с бургером или стейком — от 555 рублей. Некоторые чиновники-старожилы до сих пор захаживают в легендарный ресторан Rosy Jane на Ленина, 34. Там предлагают и завтраки — с 9:00 до 12:00 часов, и обеды — с 12:00 до 17:00. Английский завтрак обойдется в 530 рублей, по отдельности можно заказать каши, блюда из яиц, блинчики, оладьи, к ним — напитки. В обед можно собрать свой комплекс, предложения по блюдам стандартные — салаты (от 220 рублей), супы (от 295), горячее (от 320). Работники уральского полпредства президента чаще всего ходят за едой в бистро «Горожане». В том числе полпред Артем Жога — об этом он сам говорил в одном из интервью. С 8:30 там действуют завтраки (от 350 рублей за блюдо, напитки отдельно). Кто готов пройти чуть дальше, за мост — в «Итальянцы» или «Рыба Love». Там можно собрать свой комплекс — из салатов, супов, закусок, горячих блюд, десертов. Цезарь с цыпленком в «Итальянцах» обойдется в 390 рублей, куриный суп с яйцом в 300. В «Рыба Love» стоимость салатов начинается от 310 рублей, супов — от 270.