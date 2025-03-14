ЕС вывел из-под санкций министра спорта РФ Дегтярева и некоторых бизнесменов

Европейский Союз продлил санкции против РФ, однако также принял решение исключить из списков министра спорта России Олега Дегтярева и нескольких известных бизнесменов. Об этом сообщает Barron's.
«По словам дипломатов, заморозка активов и снятие запретов на выдачу виз коснутся бизнесменов Владимира Рашевского и Вячеслава Кантора, министра спорта России Михаила Дегтярева и сестры олигарха Алишера Усманова», — передает Barron's. По данным издания, Будапешт согласился продлить санкции против России еще на шесть месяцев после исключения данных лиц из списков.
Ранее Венгрия предупредила о своем намерении наложить вето на продление санкций Европейского Союза, нацеленных против приблизительно 2000 российских граждан, если из списка не будет исключен бизнесмена Михаила Фридмана. Изначально Венгрия предложила исключить из санкционных списков восемь российских бизнесменов, в том числе Алишера Усманова и Петра Авена, однако после сократила список до одного Фридмана.
Евросоюз одобрил предложение Венгрии об исключении из списка санкций нескольких российских бизнесменов. Имена и фамилии не раскрывались.
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