Президент Беларуси Александр Лукашенко впервые выступит с речью с Совете Федерации РФ. Там 14 марта проходит пленарное заседание.
«[Спикер Совфеда] Валентина Иванова [Матвиенко], вы думали, что я не приеду? А я приехал», — обратился Лукашенко к Матвиенко перед началом своего выступления. Он вручил спикеру букет цветов. Трансляция идет в соцсетях Совфеда.
Сенаторы встретили его апплодисментами. На что Лукашенко скромно ответил, что еще даже «ничего не сделал хорошего в этом зале».
Лукашенко прилетел в Москву 13 марта. Он встретился с российским главой Владимиром Путиным.
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