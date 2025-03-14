Лукашенко впервые выступит в Совете Федерации РФ. Видео

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Александр Лукашенко впервые пришел в Совфед РФ
Александр Лукашенко впервые пришел в Совфед РФ Фото:

Президент Беларуси Александр Лукашенко впервые выступит с речью с Совете Федерации РФ. Там 14 марта проходит пленарное заседание.

«[Спикер Совфеда] Валентина Иванова [Матвиенко], вы думали, что я не приеду? А я приехал», — обратился Лукашенко к Матвиенко перед началом своего выступления. Он вручил спикеру букет цветов. Трансляция идет в соцсетях Совфеда. 

Сенаторы встретили его апплодисментами. На что Лукашенко скромно ответил, что еще даже «ничего не сделал хорошего в этом зале». 

Лукашенко прилетел в Москву 13 марта. Он встретился с российским главой  Владимиром Путиным

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Президент Беларуси Александр Лукашенко впервые выступит с речью с Совете Федерации РФ. Там 14 марта проходит пленарное заседание. «[Спикер Совфеда] Валентина Иванова [Матвиенко], вы думали, что я не приеду? А я приехал», — обратился Лукашенко к Матвиенко перед началом своего выступления. Он вручил спикеру букет цветов. Трансляция идет в соцсетях Совфеда.  Сенаторы встретили его апплодисментами. На что Лукашенко скромно ответил, что еще даже «ничего не сделал хорошего в этом зале».  Лукашенко прилетел в Москву 13 марта. Он встретился с российским главой  Владимиром Путиным. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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