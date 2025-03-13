Трамп заявил о жестоком разочаровании, если на Украине не прекратится огонь

Если соглашение о прекращении огня на Украине не будет достигнуто, это станет большим «разочарованием» для всего мира. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Посмотрим, будет ли там (в соглашении о прекращении огня — прим. URA.RU) Россия. Если ее там не будет, это станет большим... разочарованием для мира», — заявил глава США. Свое мнение по сделке он высказал он журналистам перед началом встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.
Трамп добавил, что США активно обсуждают множество деталей окончательного соглашения о завершении конфликта на Украине. Трансляцию мероприятия ведет Белый дом в соцсети Х.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявил, что согласен с предложением США о прекращении боевых действий, однако подчеркнул, что перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранению первопричин конфликта. Путин отметил, что украинская сторона должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, учитывая текущую изоляцию ее группировки.
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