Трамп заявил о жестоком разочаровании, если на Украине не прекратится огонь

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Уход от соглашения о прекращении огня, будет большим «разочарованием» для всего мира, считает Трамп
Уход от соглашения о прекращении огня, будет большим «разочарованием» для всего мира, считает Трамп Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Если соглашение о прекращении огня на Украине не будет достигнуто, это станет большим «разочарованием» для всего мира. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Посмотрим, будет ли там (в соглашении о прекращении огня — прим. URA.RU) Россия. Если ее там не будет, это станет большим... разочарованием для мира», — заявил глава США. Свое мнение по сделке он высказал он журналистам перед началом встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.

Трамп добавил, что США активно обсуждают множество деталей окончательного соглашения о завершении конфликта на Украине. Трансляцию мероприятия ведет Белый дом в соцсети Х.

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявил, что согласен с предложением США о прекращении боевых действий, однако подчеркнул, что перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранению первопричин конфликта. Путин отметил, что украинская сторона должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, учитывая текущую изоляцию ее группировки.

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Если соглашение о прекращении огня на Украине не будет достигнуто, это станет большим «разочарованием» для всего мира. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. «Посмотрим, будет ли там (в соглашении о прекращении огня — прим. URA.RU) Россия. Если ее там не будет, это станет большим... разочарованием для мира», — заявил глава США. Свое мнение по сделке он высказал он журналистам перед началом встречи с генсеком НАТО Марком Рютте. Трамп добавил, что США активно обсуждают множество деталей окончательного соглашения о завершении конфликта на Украине. Трансляцию мероприятия ведет Белый дом в соцсети Х. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявил, что согласен с предложением США о прекращении боевых действий, однако подчеркнул, что перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранению первопричин конфликта. Путин отметил, что украинская сторона должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, учитывая текущую изоляцию ее группировки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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